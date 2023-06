I bambini della Adolphe Ferriere protagonisti al Conservatorio: successo per l'evento a S. Pietro a Majella

Grande successo per l’esibizione dei bambini della Scuola, diretta da Anna Sommella, che hanno fatto gioire ed emozionare il numeroso pubblico presente presso la sala Scarlatti.

Gli alunni hanno realizzato una performance dal titolo “Esopo in musica”, preparati dal Maestro Annamaria Corduas, e dai docenti di musica Fabrizio e Maria Gabriella Maggiore.

Non sono mancati momenti di musica “contemporanea” come la magistrale esecuzione del brano “supereroi” autentica rivelazione dello scorso Festival di Sanremo.

Un’esibizione, quella dei bambini della Ferriere, per presentare il lavoro musicale svolto dagli alunni durante tutto l’anno scolastico, approfondito con i corsi P.O.N. ( A.S. 21-22 A.S. 22-23), che ha permesso di consolidare il protocollo d’intesa tra la scuola e Conservatorio, ormai radicatosi negli anni.

Per lo spettacolo sono stati coinvolti tutti i bambini che a scuola, nelle ore di musica, hanno preparato i brani insieme ai docenti.

Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa dalla Direttrice della Scuola Anna Sommella che ha commentato con soddisfazione l’epilogo di un anno scolastico che ha visto i suoi alunni protagonisti di una serie di incontri di integrazione alla didattica molto particolari: da Maurizio de Giovanni a Paolo Siani, da Gino Sorbino a Giovanna Sannino di “Mare Fuori” tanti protagonisti della vita cittadina hanno apprezzato la preparazione e la vivacità intellettuale dei piccoli della Ferriere.

Entusiasti anche il Direttore del Conservatorio il Maestro Carmine Santaniello, il Maestro Gaetano Panariello, autore di alcune musiche della performance e i già citati maestri Annamaria Corduas e Maurizio Maggiore che, insieme ai docenti della Ferriere Maria Gabriella e Fabrizio Maggiore, hanno curato la performance.

Fra gli ospiti della manifestazione anche il Vice dell'Istituto Pontano Dott. Salvatore Formisano e il docente responsabile del sostegno il Prof. Fabio Farias.