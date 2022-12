Il weekend di "Altri Natali" con Daniele Sepe, Nunzia Schiano e il Nuovo Teatro Sanità

Prosegue “Altri Natali”, l’inedito palinsesto di eventi promosso dal Comune di Napoli per raccontare il canone natalizio partenopeo, rinnovandone la narrazione.

Di seguito il calendario di sabato 10 e domenica 11 dicembre.

Sabato 10 dicembre

DANIELE SEPE RILEGGE I CANTI NATALIZI E IL NUOVO TEATRO SANITÀ METTE IN SCENA LA FIGURA DI MARIA

Sarà un concerto nel segno del crossover tra generi e tradizioni quello che Daniele Sepe proporrà la mattina del 10 dicembre al parco Attianese di Pianura. Il sassofonista napoletano rivisiterà canti natalizi di varie etnie, spaziando dalla canzone napoletana a brani della cultura araba. Ad accompagnarlo una formazione che combinerà matrici jazz e di musica popolare composta da Emilia Zamuner, voce; Marcello Squillante, voce e fisarmonica; Luca Casbarro, zampogna; Mario Nappi, piano e Antonio Iannota, percussioni.

L’interesse per i repertori tradizionali di altri continenti animerà anche “Christmas in the world”, lo spettacolo con le voci soliste di Michela Montalto ed Eleonora Arpaise previsto nella Chiesa della Beata Vergine di Lourdes e di Santa Benedetta a Ponticelli.

I suoni degli strumenti del Natale contadino riecheggeranno, invece, nella Chiesa di S. Orsola a Chiaia con “In notte placida”, esibizione dell’Ensemble Labirinto Armonico che, tra gli altri, vedrà Roberto Torto alternarsi alla cornamusa bergamasca, al cromorno, alla ciaramella e ai flauti a becco.

L’elenco degli appuntamenti musicali di sabato 10 dicembre comprende, poi, il concerto dell’Ensemble Barocco Accademia Reale intitolato “In Nativitate Domini La tradizione del Natale nella Scuola Musicale Napoletana”, che si svolgerà nella Chiesa di S. Anna dei Lombardi, e quello di Francesca Rondinella e Giosi Cincotti al Centro Asterix intitolato “Truvà pace”.

Altro appuntamento di rilievo della terza giornata di “Altri Natali” sarà “Miriàm/Maria”, pièce in cui gli attori Ciro Burzo e Ilaria Lanzetti indagheranno le contraddizioni della figura di Maria, tra roghi medievali e guerre sante. Curato dal Nuovo Teatro Sanità, l’allestimento andrà in scena nella Chiesa di San Severo a Capodimonte.

Sempre in ambito teatrale, la rassegna “Infanzie. Racconti di Natale 2022” proporrà nello Spazio Comunale Forcella lo spettacolo per famiglie “Babbo Natale è sempre puntuale”.

La rassegna cinematografica “Neapolis-Persia: viaggio di storie e culture tra oriente e occidente” e il festival “Cortisonanti” proseguiranno con la proiezione dei film “The Apple Day” di Mahmoud Ghaffari ad Area 35 e “La leggenda del pianista sull’oceano” di Giuseppe Tornatore al Cinema Teatro Pierrot

Domenica 11 dicembre

LA MADRE ADDOLORATA DI NUNZIA SCHIANO, IL DRAG-PERFORMER MARIANO GALLO E 629 DI MARIO GELARDI

È la maternità uno dei temi della tradizione di cui “Altri Natali” proporrà nuove chiavi interpretative: domenica 11 dicembre Nunzia Schiano affronterà l’argomento con un punto di vista particolare, portando al Teatro Area Nord il monologo “Mater Purgatorii”. Lontana dai personaggi che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico televisivo, l’attrice darà voce ad una figura di madre/Madonna segnata dalla sofferenza per la perdita di un figlio.

Giocosa ma non meno significativa la lettura del binomio tradizione/alterità proposta dal drag-perfomer Mariano Gallo, tra gli ospiti principali del “Galà del sorriso” in calendario nel teatro dell’Istituto scolastico “Risorgimento”. Con lui, tra gli altri partecipanti, anche Maria Bolignano e i giovani diversamente abili del Progetto “Pace e giovani adolescenti”.

Il Natale e il senso dell’accoglienza di chi viene da lontano, come la Sacra Famiglia, ricorreranno in “629”, adattamento teatrale firmato da Mario Gelardi che sarà rappresentato nella Chiesa di San Severo a Capodimonte. Tra gli appuntamenti musicali di domenica 11 dicembre, da segnalare i due concerti proposti dalla rassegna “Le voci di Jubal. I suoni del mondo”, che animeranno la chiesa di Santa Maria Desolata, con un viaggio musicale nel presepe popolare napoletano, e quella di San Vitale Martire, con il racconto

delle feste di fine anno in Campania attraverso canti e testi tradizionali.

Di interesse anche le esibizioni del Clarinet Ensemble Panarmònia “Giovanni De Falco” nella Basilica di S. Francesco di Paola e dell’Orchestra Neapolis Madrigalia nella chiesa dell’Immacolata Concezione a Secondigliano.

Completano il programma di domenica 11 dicembre la passeggiata-spettacolo “Dalla collina...”, che muoverà da salita Caccioppoli per raggiungere i Quartieri Spagnoli; lo spettacolo “Terra di nessuno” di Rosaria Liguoro al Centro Asterix e la proiezione del film “Le onde tenui del mare amico” di Amir Kaveh nell’ambito della rassegna “Neapolis-Persia: viaggio di storie e culture tra oriente e occidente” ad Area 35.

Il programma dettagliato delle rassegne che compongono il cartellone di “Altri Natali” e le modalità di partecipazione ai singoli eventi sono consultabili sul sito del Comune di Napoli.