Almamegretta in concerto all'Arena Flegrea

Quando Dal 30/06/2022 al 30/06/2022 Orario non disponibile

“Siamo felici ed emozionati nell’annunciare il nostro ritorno a Napoli, la sera di giovedì 30 Giugno, sul palco dell’ Arena Flegrea, per presentare il nostro nuovo album “Senghe”.

Oltre alle nuove canzoni, non mancheranno pezzi storici: sarà una festa che celebrerà il nostro trentesimo anniversario di concerti e quale posto migliore avremmo potuto scegliere se non la nostra città?”.

Così gli Almamegretta annunciano il loro ritorno live in città, il 30 giugno all'Arena Flegrea, nell'ambito del Noisy Naples 2022.

Inoltre, RIVA STARR aprirà e chiuderà la serata in bellezza con il suo set esclusivo afro/dub house.

Il biglietto è acquistabile online su bit.ly/almamegretta_arena o presso i punti vendita ETES a 5 euro.

Sarà possibile anche acquistare il biglietto presso il botteghino dell'Arena Flegrea la sera dell'evento, ma al costo di 10 euro.