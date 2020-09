All that’s jazz, un viaggio musicale: concerto spettacolo di Maria Rosaria De Medici

Sabato 12 settembre ore 20, il Teatro Cerca Casa e l’Associazione Il Torchio presentano presso Il Torchio di Somma Vesuviana (via Colonnello Aliperta - parco degli aromi), All that’s jazz - Un viaggio musicale, concerto-spettacolo ideato e interpretato da Maria Rosaria De Medici, accompagnata dal pianoforte di Mariella Pandolfi e dal contrabbasso di Massimo Mercogliano.

Per assistere allo spettacolo la prenotazione è obbligatoria sul sito www.ilteatrocercacasa.it. ai numeri 334 3347090 - 081 5782460 – 3333364729- info@ilteatrocercacasa.it

All that’s jazz è un viaggio musicale nato dalla passione di Maria Rosaria De Medici, volto noto del giornalismo italiano e raffinata interprete jazz. Si tratta di un racconto, in parole e musica, delle tappe e dei volti che hanno fatto la storia di questo genere che ha cambiato per sempre il modo di suonare e di ascoltare la musica. Il progetto, che nasce con la collaborazione musicale del polistrumentista Luca Chiaraluce, racconta infinite storie che appaiono sulla scena evocate dalle note degli standard jazz - dai tunes originali ai classici dell’american songbook - e dai ritmi della bossanova. Le storie di canzoni si allacciano alle storie di persone che hanno vissuto la musica jazz. In controluce emergono dal passato solisti, compositori, e tanti amatori che l'hanno fatta diventare parte della loro vita.

«All that’s jazz – racconta Maria Rosaria De Medici – è un viaggio sulle onde del ‘suono dei continenti’ perché è il mare quello che unisce. Lungo le rotte oceaniche si incrociano navi cariche di suoni... Vengono dall’Africa e dall’Europa e vanno verso il ‘mondo nuovo’. Da New Orleans a Salvador de Bahia i suoni della tradizione americana si portano dentro le radici africane e le influenze europee. All that’s jazz».

FOTO: Mariarosaria de Medici ph. Maria Marin