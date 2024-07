All'Ambasciatori fronte mare big party per doppio anniversario

Ogni compleanno è speciale, ma quello di un’azienda va festeggiato in modo unico, con un evento indimenticabile. Se poi le ricorrenze sono due, meglio ancora, la festa è più grande: proprio così come quella che ha organizzato l'architetto Pina Esposito che con un megaparty all’“Ambasciatori fronte mare”, ha celebrato il suo compleanno ed il primo anno di attività di “Ark Design Factory”. Un mélange di emozioni e di ricordi, di gioco, di leggenda e di desiderio di innovazione ha scandito i momenti dell'evento targato “Ark Design Factory”. Un momento unico ed una bella occasione per fare il punto di una sfavillante storia di successi. Una parentesi perfetta per riunire collaboratori, partner e clienti affezionati, celebrare i risultati e rilanciare con nuovo slancio verso il futuro. Entusiasta Pina rimarca l'importanza del lavoro fatto fin ora in un solo anno di vita dell'azienda: «L’evento è stata l'occasione perfetta per ribadire con forza chi siamo, la nostra essenza e come siamo cresciuti. Un traguardo importante fatto di mille progetti, mille storie, tante persone e continuo miglioramento». Un luogo onirico dedicato alle celebration più eclatanti, con musica giusta, cibo di qualità, intrattenimenti degni di un luna park di lusso uscito direttamente da una fiaba. «In questo primo anno è stata saliente la squadra - rimarca Pina Esposito- fra collaboratori e partner e poi i clienti ovviamente, punto focale del nostro interesse. Rinsaldare il senso di appartenenza e lo spirito di squadra è un altro mio obiettivo. Festeggiare insieme è il modo migliore per rafforzare la coesione, la cultura aziendale e l'orgoglio di far parte di questa realtà». Una festa meravigliosa, dal tramonto a notte fonda. Lo stile e l’attenzione al dettaglio, che contraddistinguono il lavoro della squadra di Pina Esposito, sono emersi durante il party dove ogni elemento logato “Ark” ha fatto da sfondo a una serata indimenticabile. Lo show dei performer e il ritmo acceso e coinvolgente della musica ha fatto ballare tutti. Anche per una giovane azienda, festeggiare i primi anniversari è motivo di orgoglio e rappresenta una pietra miliare da celebrare. Insomma un bel momento di condivisione e un’ottima occasione per ringraziare chi ha contribuito al successo, rinnovare l’entusiasmo di collaboratori e clienti, e proiettarsi nel futuro con nuove sfide. Una location, un evento ed un messaggio cool, per una serata dedicata alla più glamour delle aziende di home design.