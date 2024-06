This is Wonderland: super sconto per i lettori di NapoliToday per lo spettacolo più instagrammabile dell'estate

This is Wonderland, in programma alla Mostra d'Oltremare di Napoli fino al prossimo 30 maggio, non è un semplice spettacolo di realtà aumentata, ma un'autentica esperienza immersiva da favola.

Protagonisti a Wonderland

Stupefacenti effetti video-musicali e scenografici consentono infatti di entrare da protagonisti nel meraviglio mondo di Alice e vivere la propria avventura in un grandioso allestimento di oltre 40.000 metri quadrati, suddivisi in 18 aree esperienziali curate in ogni particolare.

Chiaramente non mancano apposite aree food & beverage, sarà possibile rilassarsi allo Shishà bar e anche provare il narghilè del Brucaliffo, e il programma comprende uno spettacolo dal vivo con oltre 100 artisti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo.

Orari e info utili

Alice, Lost inside You è visitabile presso il Laghetto di Fasilides della Mostra D’Oltremare fino al prossimo 30 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 01.00, con ultimo ingresso consentito alle ore 23.45.

Attenzione

con ShopToday entri quando vuoi: non sarà necessario indicare il giorno e l’orario di accesso in fase di acquisto;

tariffa Ridotta valida per i bambini dai 4 ai 12 anni;

i bambini sotto i 4 anni (non compiuti) e i disabili certificati al 70% non pagano l’ingresso;

il Family Pack è valido per l’accesso di 2 adulti + 2 bambini dai 4 ai 12 anni.