Alice in Wonderland…a Faito: uno straordinario percorso tra teatro e natura

La Compagnia degli Sbuffi, presenta, con il Patrocinio della Città di Vico Equense, La Città Metropolitana di Napoli, il Parco Regionale dei Monti Lattari, in collaborazione con EAV, Faito for Fun e l’Associazione Volontari del Faito uno straordinario evento tra teatro e natura: Alice in Wonderland…a Faito.

Un percorso ludico teatralizzato su uno dei sentieri più belli del Monte Faito il 338 A che parte dall'ex Cavalcatoio o Cerchio Verde, con uno straordinario panorama sui tre isolotti Li Galli cari ad Eduardo de Filippo e a Rudolph Nureyev, in compagnia di uno dei più fortunati e straordinari romanzi per l’infanzia: Alice in Wonderland, un romanzo del 1865 scritto da Charles Lutwidge Dodgson sotto lo pseudonimo di Lewis Carroll. Racconta di una ragazza di nome Alice che cade, attraverso una tana di coniglio, in un mondo fantastico popolato da strane creature antropomorfe. Il racconto gioca con la logica, dando alla storia una popolarità duratura sia negli adulti che nei bambini. È considerato uno dei migliori esempi del genere letterario nonsenso. Il suo corso narrativo, struttura, personaggi e immagini sono stati enormemente influenti sia nella cultura popolare che nella letteratura, specialmente nel genere fantasy.

"Nella nostra riduzione e adattamento per questo secondo percorso teatralizzato sarà lo stesso Lewis Caroll che, uscito da un gran librone di Alice in Wonderland racconterà al pubblico che tutti i personaggi principali del suo libro, Alice, il Bianconiglio, il Cappellaio Matto, La Regina di Cuori sono scappati dal suo romanzo, lasciando soli i personaggi secondari.

Di necessita virtù, gli è toccato uscire dalla prefazione del suo libro e partire alla ricerca dei suoi amati personaggi. Parte così un Percorso Teatralizzato sul Sentiero 338 A che nella scorsa edizione ha incantato e sorpreso tutti i visitatori, su scenari di bellezza naturalistica davvero inimmaginabili".

Con Martina Amato, Ciro Pauciullo, Camilla Bruno, Ramona Carnevale, Violetta Ercolano

Musiche di Salvatore Torregrossa - Costumi Sartoria Pennacchio - Pupazzi Carla Accoramboni - Scene Violetta Ercolano - Realizzate da Tecno Scene

Organizzazione Stefania Lamberti - Testo e Regia Aldo de Martino

DATE:

22, 23, 24, 29 e 30 luglio 2022

ORARI:

Spettacoli alle 11,00 e 16,00

Per informazioni 081 19917338 – 3293956795 prenotazioni.teatrochecammina@gmail.com

Posto unico 7.00 euro (adulti e bambini), grazie alla collaborazione con EAV, funivia gratis per i minori di 12 anni - Prenotazione obbligatoria.