Pic Nic: il nuovo singolo di Alessandra Tumolillo

L'artista napoletana Alessandra Tumolillo ha appena lanciato il suo ultimo singolo, intitolato "Pic Nic". La canzone, pubblicata il 16 Giugno, segna una nuova tappa nella carriera di questa talentuosa cantautrice, che ha collaborato con l'etichetta Collettivo Funk di Rimini per questo emozionante progetto.



"Pic Nic" ha avuto un inizio sorprendente, nascendo come un semplice beat di prova creato da Gheesa, privo di melodia e testo. Tuttavia, meno di un mese fa, Alessandra Tumolillo ha deciso di prendere in mano quella base e di iniziare a scrivere un testo triste, creando un contrasto affascinante con la vivace musica che accompagna il brano.



Il singolo rappresenta un'esperienza personale per Alessandra, poiché è stato scritto in un momento difficile della sua vita, in cui tutte le cose a cui credeva e considerava durature stavano svanendo lentamente, facendo crollare ogni certezza. Nonostante il tema triste, Alessandra ha voluto sdrammatizzare la situazione con l'immagine di un pic-nic, un pranzo accompagnato da lacrime e gin. Questa scelta rappresenta la sua capacità di affrontare le avversità con ironia e di trovare un lato positivo anche nelle situazioni più complesse.



Alessandra Tumolillo è una cantautrice di grande talento, originaria di Napoli, che ha recentemente catturato l'attenzione del pubblico grazie alla sua partecipazione nel programma "Non Stop” su Rai 2. La sua voce unica e suggestiva, unita alla sua autenticità e alla profondità dei suoi testi, la rendono un'artista da tenere d'occhio.



"Pic Nic" è un brano coinvolgente che mescola dolcezza e malinconia, con una vibe allegra che cattura l'ascoltatore fin dalle prime note. La canzone è stata pubblicata sotto l'etichetta Collettivo Funk di Rimini, riconosciuta per il suo impegno nel promuovere artisti di talento e suoni innovativi.



Il singolo "Pic Nic" è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale, inclusi Spotify, Apple Music e Deezer.