“Giovani e mercato del lavoro: l’essenziale è invisibile agli occhi”: Alessandra Storlazzi (UNISOB) incontra i rotariani del circolo Napoli Nord

“Quale aspetto della tua prima esperienza lavorativa ti ha colpito positivamente? E quale ti ha fatto sentire impreparato?”. Queste le domande, rivolte a cinque neolaureati del proprio corso, da Alessandra Storlazzi, titolare dell’insegnamento di “Green Strategies and Logistics” del corso di laurea magistrale in Economia, Management e Sostenibilità dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. I neolaureati hanno risposto in un video documento che verrà presentato lunedì 25 settembre alle ore 20,30 all’Hotel Excelsior, nell’ambito dell’intervento, dal titolo “Giovani e mercato del lavoro: l’essenziale è invisibile agli occhi”, che la docente terrà al Rotary Club Napoli Nord.

Storlazzi incontrerà i soci Rotary su invito di Francesco Tavassi, presidente del Club Napoli Nord. L’incontro si iscrive nell’ambito del programma di presidenza di Tavassi, articolato intorno al tema del sostegno all’integrità, inclusione e inserimento di giovani e giovanissimi.

Il Rapporto Gallup 2023 documenta come il basso coinvolgimento dei nuovi assunti possa condurre a fenomeni disfunzionali come scarso impegno, ridotta produttività, dimissioni, mancata crescita del lavoratore e dunque dell’azienda, con un costo che, a livello macro, viene stimato nel 9% del PIL globale. L’intervento di Storlazzi riguarderà il potenziamento delle capacità dei giovani nel partecipare con successo al mercato del lavoro e alla vita aziendale.

La riflessione si svilupperà poi grazie alla viva voce degli ex studenti. Come Bianca, che racconta «ciò che mi rende felice, sul lavoro, è un contesto sfidante, ma anche motivante, dove le risorse vengono valorizzate e si crea un’atmosfera di benessere e collaborazione fra colleghi».

«La centralità di un efficace servizio di orientamento in entrata e job placement post-laurea, svolto da UNISOB – dichiara Alessandra Storlazzi – è fondamentale per scongiurare fenomeni di disaffezione lavorativa o sfasature fra le competenze maturate e funzioni lavorative effettivamente svolte».

Francesco Tavassi (in foto), è membro del Comitato di Indirizzo dei corsi di laurea in Economia Aziendale e Green Economy ed Economia, Management e Sostenibilità, l’organo di UNISOB composto dalle imprese, che rappresenta il trait d’union tra la didattica e la domanda del mercato del lavoro. A tal proposito, il neopresidente rotariano dichiara: «il mio impegno, come industriale logistico e rotariano, è quello di coadiuvare l’Università nella formazione di giovani che siano guidati e tutelati dalle competenze adeguate, per domandare e creare la responsabilità sociale nelle aziende in cui operano».