"La seconda madre" di Alessandra Romano: presentazione alla libreria Spark

Lunedì 25 settembre alle ore 18 alla libreria Spark di piazza Bovio di Napoli, Rosa d’Orsi presenta il libro di Alessandra Romano “La seconda madre”, della casa editrice Augh! per la collana: Khorakhanè, letture di Michele d’Orsi.

L’autrice è una giornalista nata nel 1995 a San Giorgio a Cremano, attualmente vive a Portici, pur combattendo contro una grave malattia genetica, la neurofibromatosi, è al suo quarto romanzo, questi i precedenti: L’Isola D’Agata (2020); Solo nei suoi occhi (2022); I Fuggiaschi di Padova (2021). Alessandra ci spiega chi è la seconda madre è sua nonna che alle 15 di pomeriggio puntualmente veniva ad aiutarla per i compiti, le faceva compagnia quando il padre non c’era e la salutava dal balcone di fronte. Seguendo un percorso up and down, l’autrice passa dal racconto della vita di Livia, donna indipendente e forte che si è distinta con vigore in un mondo che la voleva emarginare, e il suo rapporto con lei. E’ la storia di un legame profondo che va anche oltre la malattia e la vita. Alessandra Romano si è laureata alla Federico II in Filologia moderna, scrive per testate nazionali e in rete.

Nel libro è raccontata la storia di una famiglia partenopea vista attraverso gli occhi dell’autrice, sostenuta e incoraggiata dalla costante presenza della nonna Lidia, una donna forte ed intraprendente che negli anni è riuscita a portare avanti le sue idee e a realizzare i suoi sogni nonostante la guerra, le difficoltà della ricostruzione e la società maschilista che la circondava. Dopo la laurea e aver intrapreso l’attività di insegnante, Lidia ha dedicato la sua vita alla numerosa famiglia, divenendo un esempio tangibile di una emancipazione femminile a cui sua nipote si è ispirata e continua, ancora oggi, ad ispirarsi. «Ho sempre voluto scrivere un libro su mia nonna. Credo che il suo vissuto sia da prendere come modello e, penso, sia giusto farlo conoscere a più persone possibile», commenta l’autrice Alessandra Romano.