“The Magic Stradivarius” con Aiman Mussakhajayeva e Giuseppe Gullotta al Sorrento Classica Festival

Il 13 agosto con inizio alle ore 21.15 nono appuntamento con la rassegna “Sorrento Classica Festival” XVI edizione, organizzata e promossa dal Comune di Sorrento e dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento, direzione artistica del Maestro Paolo Scibilia, che proporrà il concerto “The Magic Stradivarius” con la violinista Aiman Mussakhajayeva, nota in tutto il mondo per esibirsi con uno Stradivari del 1732 e il pianista Giuseppe Gullotta.

I due musicisti eseguiranno di Beethoven la Sonata n. 9 in La magg. Op. 47 “Kreutzer”, del genio del tardo romanticismo tedesco Johannes Brahms la Sonata n. 3 in Re min. Op. 108 e infine del grande compositore francese Camille Saint Saens “Introduzione e Rondò Capriccioso Op. 28”. La coppia di artisti Mussakhajayeva - Gullotta sostituirà il duo Andreeva – Bambace, già in cartellone, a causa di imprevisti non dipendenti dall'organizzazione del Festival. Aiman Mussakhajayeva è tra le migliori esponenti della scuola violinistica del Kazakhstan ed esprime la sua personalità sia nell’attività artistica che in quella educativa. La sua crescita artistica è iniziata con Patrucheva alla Scuola di Musica di Baysseitova e nel 1983 si è brillantemente diplomata presso il Conservatorio di Stato “?ajkovskij” di Mosca nella classe del Professor V. Klimov, definito Artista del Popolo dell’Urss ed erede della scuola violinistica di David Oistrakh. Nel 1976 vince il prestigioso Concorso di Belgrado e successivamente viene premiata anche al Concorso “Paganini” di Genova, al Concorso di Tokio, al Concorso “Sibelius” di Helsinki e al Concorso “?ajkovskij” di Mosca. La sua magistrale tecnica, la profonda conoscenza e la comprensione di stili diversi le hanno permesso di affrontare le più complesse composizioni per violino e di costruire un vasto repertorio che include compositori di tutte le epoche e stili. Inoltre è Rettore dell'Università Nazionale delle Arti del Kazakhstan, incide per Deutsche Grammophon e suona un violino Stradivari. Giuseppe Gullotta si è diplomato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano col massimo dei voti e lode. Successivamente ha conseguito il Diploma Triennale di Alto Perfezionamento Pianistico presso l’Accademia Santa Cecilia di Roma. Finalista al Premio Busoni e sul podio di numerosi concorsi internazionali è da anni presente sulle scene internazionali esibendosi in importanti sale in tutto il mondo: Carnegie Hall - “Auditorium Stern” di New York con la England Symphonic Ensemble, Teatro dell’Opera di Astana, Palau de La Musica Catalana di Barcellona, Palau de la Republica di Rio de Janeiro, Steinway Hall di Londra, Salle Cortot di Parigi, Lysenko Hall di Kiev, Sala Felipe Villanueva di Toluca (Messico), Swope Hall di West Chester(U.S.A), Dworku di Dusnikj Sdroj all’interno del "Festival Chopin”, Sala Verdi e Sala Puccini del Conservatorio per la “Società dei Concerti” e Auditorium "Mahler" di Milano “LaVerdi”, Auditorium Parco della Musica di Roma, "Sala Michelangeli" del Conservatorio di Bolzano, Sala Grande del Conservatorio di Venezia. Ha inciso musiche per la Kns Classics con un Cd per pianoforte e violino interamente dedicato a Piazzolla ed ha registrato per RaiRadio3, Radio Classica, Radio Popolare e Sky classica. E' attualmente docente della cattedra di pianoforte principale presso il Conservatorio "F.Cilea" di Reggio Calabria.

Info:

Inizio concerti ore 21:15 (solo 28 luglio alle 22:30)

Ingresso a pagamento fino a esaurimento posti a sedere. Biglietti: Posto unico € 15, 00. Biglietteria e Prevendita all’ingresso Chiostro S. Francesco (Tel. 3394429217). Orario 10:00 - 12:00 / 18:00 - 21:00. Prevendita online: www.ticketgate.it - www.azzurroservice.net Website: www.societaconcertisorrento.it - Facebook: societa concerti sorrento - www.comune.sorrento.na.it Infopoint: Chiostro S. Francesco (Tel. 3394429217) - Ufficio Turistico Circolo Forestieri (Via Luigi De Maio 35, Sorrento, Tel. 0818074033) - Sedi Infopoint Sorrento, Fondazione Sorrento. In caso di maltempo i concerti si terranno al chiuso, in luogo adiacente. Sconto del 10% presso i ristoranti aderenti, per i titolari del biglietto d?ingresso. Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore.