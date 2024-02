Agrumi in Festa al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte: incontri, laboratori, visite guidate e degustazioni

Il 17 febbraio ricorre la Giornata Mondiale degli Agrumi e il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte celebra i frutti più preziosi della Real Fruttiera dei Borbone con “Agrumi in Festa”: due giorni di incontri e laboratori, di degustazioni e visite guidate per conoscere l’Agrumeto storico del sito, nell’elenco degli Alberi Monumentali d’Italia dal 2021, le antiche cultivar e il vasto patrimonio botanico del giardino. Proprio qui, nel 1816, in via sperimentale, fu introdotto il mandarino che nel 1840 fu descritto da Michele Tenore, direttore dell’Orto Botanico di Napoli, con il nome di Citrus deliciosa. Insieme ai mandarini secolari, il Giardino Torre vanta oggi una collezione di oltre 50 specie di agrumi tra cultivar e ibridi.

Il programma

Sabato 17 Febbraio si comincia alle ore 10.30 con l’incontro “Gli Agrumi a Capodimonte: storia e valorizzazione” nella corte settecentesca del Casamento Torre. Intervengono il Prof. Rosario Schicchi, Direttore dell’Orto Botanico di Palermo; il Prof. Paolo Caputo Direttore dell’Orto Botanico di Napoli; il Prof. Vincenzo De Feo Commissione Regionale Agrobiodiversità; Giovanni Serritelli storico della gastronomia e Presidente della condotta Slow Food Napoli; Domenico Ferrante Associazione L’Orologio di Linneo. Introduce il Prof. Carmine Guarino Commissione Regionale Agrobiodoversità. A seguire passeggiata guidata nel Giardino e visita all’Agrumeto storico e alla nuova Collezione con l’esperto botanico Salvatore Terrano.

Per l’occasione sarà allestito il mercato fresco degli agrumi: sarà infatti possibile acquistare i frutti del Giardino Torre, ma anche le conserve e le marmellate a marchio Delizie Reali. Ai bambini è dedicato il laboratorio didattico “Delle arance non buttiamo via niente” a cura dell’Associazione Le Nuvole.

Domenica 18 Febbraio porte aperte dalle ore 9.00. Alle ore 11, l’Associazione Le Nuvole accoglierà i più piccoli per il laboratorio didattico-ricreativo in giardino. Alle 11.30 visite guidate al Giardino.

Nelle due giornate La Pizzeria del Casamento Torre proporrà un'inedita “Pizza agli agrumi”, al Bistrot lo chef Giorgio Comitangelo preparerà un menu speciale al profumo di limone e lime.

LA COLLEZIONE DI AGRUMI DEL GIARDINO TORRE

Protagonisti di “Agrumi in Festa” sono i secolari alberi di Citrus che da oltre due secoli crescono nel giardino settecentesco di Capodimonte. Quello che un tempo era un vasto appezzamento agricolo dedicato alla produzione di frutta e ortaggi destinati alla mensa del Re, dopo un lungo lavoro di restauro architettonico e botanico portato avanti dalla società Delizie Reali, aggiudicataria nel 2018 del bando di valorizzazione del sito voluto dall’allora MIBACT, si presenta oggi nella sua originale funzione di impresa agricola e giardino produttivo dove è possibile riscoprire cultivar rare, mediterranee ed esotiche, profumi e sapori antichi. Proprio qui infatti, nel 1816, in via sperimentale, fu introdotto il mandarino che nel 1840 fu descritto da Michele Tenore, direttore dell’Orto Botanico di Napoli, con il nome di Citrus deliciosa. La collezione di agrumi si compone inoltre di un filare di mandarini e aranci, bordato da siepi di mirto e disposto lungo il perimetro delle aree a frutteto, e da un boschetto di mandarini e cultivar a spalliera di Sfusato Amalfitano e Limoni di Sorrento posti presso il muro di confine dei giardini segreti (Giardino dei Fiori e della Purpignera). Fanno parte della collezione anche altre specie in terra e in vaso tra cui il Chinotto, il Bergamotto, il Cedro Mano di Buddha e il Limone Caviale.

Grazie ai fondi PNRR per i Parchi e i Giardini Storici la collezione di agrumi preesistente è stata ulteriormente arricchita con cultivar e curiosità botaniche come il lipo (ibrido tra il limone e il pompelmo), il limone rosso, il “desert lime” delle zone aride dell’Australia e ancora ibridi di kumquat (mandarino cinese), il rarissimo yuzu giapponese dalle caratteristiche proprietà organolettiche per un totale di circa 50 tra specie, cultivar e ibridi. Tale arricchimento oltre ad offrire la possibilità di osservare da vicino la straordinaria varietà del mondo botanico recupera sempre di più l’antica vocazione del Giardino Torre come Giardino da Collezione.

Info

Sabato 17 febbraio ingresso libero. Laboratorio per i bambini “Delle arance non buttiamo via niente” su prenotazione c/o Associazione Le Nuvole arte@lenuvole.com - 0812395653 (numero valido nei giorni feriali dalle 9 alle 17)

Domenica 18 febbraio ingresso libero, visita guidata su prenotazione.

Per pranzare al Bistrot e alla Pizzeria è necessaria la prenotazione.

Info e prenotazioni: Tel. 366 6296466 - email prenotazioni@deliziereali.it

Il Giardino Torre è nel Real Bosco di Capodimonte

Ingresso: dalla Porta di Miano (20 minuti a piedi); da Porta Grande e da Porta Piccola (35 minuti a piedi). Non è previsto servizio navette.