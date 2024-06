Estate di cinema, musica e teatro: torna Agorà San Sebastiano al Vesuvio

Film, concerti, eventi e spettacoli: a San Sebastiano al Vesuvio torna la magia dell’estate all’ “Agorà”. Anche quest’anno il Parco urbano di via Panoramica ospita, dal 19 giugno all’8 settembre 2024, la terza edizione di “Agorà – San Sebastiano al Vesuvio”. La manifestazione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2024, è organizzata da Sirioevents in collaborazione con Red Carpet e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli, Regione Campania e Film Commission.

Dopo il successo dei 12mila spettatori dello scorso anno, questa edizione propone un programma ancora più ampio e diversificato con l’inaugurazione affidata a Peppe Servillo & Solis String Quartet. Nell’ampia area verde, con oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati, sarà possibile seguire un evento diverso ogni giorno e per tutta l’estate, con due importanti novità: il biglietto per la visione di un film costa solo 3,50 euro mentre, per gli spettacoli teatrali, sarà anche possibile acquistare un abbonamento che comprende tutti gli spettacoli al costo di 90 euro.

Dalle serate-film con ospiti del calibro di Matteo Garrone e Marco Bellocchio alla grande musica con Fabrizio Bosso, i Suonno d’ajere, Fiorenza Calogero, Lino Volpe senza dimenticare il teatro con Michele Placido, Gianfranco Gallo, Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo. Risate e comicità con Simone Schettino, Paolo Caiazzo. Il programma di luglio si concluderà con l’Aria Film Festival, la manifestazione di corti sulla sostenibilità ambientale diretto da Alex Marano, ma tante saranno le sorprese anche tra agosto e settembre.

“La cultura e l'arte hanno un potere straordinario: quello di unire le persone, creare connessioni e arricchire le nostre vite. In un mondo spesso frenetico e disconnesso, eventi come questo ci offrono l'opportunità di fermarci, condividere momenti di gioia e riflessione, e sentirci parte di una comunità più ampia. Questa rassegna è pensata per offrire a tutti una varietà di esperienze culturali tra concerti, film e spettacoli con artisti locali e nazionali. Inoltre, anche quest’anno Agorà ospiterà L’Aria Film Festival, la manifestazione di cortometraggi sulla sostenibilità ambientale diretta da Alex Marano, regista e producer. Anche in questa edizione attesi cortometraggi da tutto il mondo”, ha dichiarato Giuseppe Panico, sindaco del Comune di San Sebastiano al Vesuvio.

“La Sirioevents, per l’estate 2024, coordinerà la III Edizione di “Agorà San Sebastiano al Vesuvio”. Sulla scorta del successo di pubblico delle due edizioni precedenti, anche quest’anno si è lavorato con un obiettivo ben preciso: proporre spettacoli di qualità a costi accessibili a tutti. La proposta per la rassegna “Teatrando” all’interno di Agorà offre sette spettacoli con artisti del calibro di Peppe Servillo & Solist Street Quartet, Michele Placido, Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo, Paolo Caiazzo, Simone Schettino e Irene Scarpato e i Suonno d’Ajere. Una novità introdotta è la possibilità di acquistare un abbonamento al costo di 90 euro per la visione di tutti gli spettacoli, su Ticket One o presso il botteghino dell’Agorà presente all’entrata del Parco Pubblico di San Sebastiano”, ha dichiarato Luigi Molfetta, direttore artistico Sirioevent.

“Come società con un’esperienza ultra ventennale nell'allestimento e gestione di eventi cinematografici, siamo davvero felici di curare anche questa terza edizione di Agorà San Sebastiano. Un’ arena molto importante, la prima in Campania che ha ripreso ad essere attiva e a giocare un ruolo di aggregazione, ponendosi al centro dell’offerta culturale territoriale grazie a questa amministrazione comunale. Offriremo, anche quest’anno, al pubblico tanto buon cinema: molte prime visioni ma anche i successi del botteghino dell’ultimo anno. Senza dimenticare che grazie all’iniziativa “Cinema Revolution”, il biglietto per la visione dei film sarà di soli 3,50”. Inoltre riproporremo alcuni titoli con la presenza di Matteo Garrone e Marco Bellocchio e presenteremo tante anteprime anche ad agosto e settembre”, ha dichiarato Giuseppe Minopoli, direttore artistico Red Carpet.

“Come Napoli Jazz Club siamo molto contenti di contribuire, anche quest'anno, al cartellone di Agorà San Sebastiano con una serie di concerti di notevole spessore: da Fabrizio Bosso e vera e proprie star del panorama jazzistico nazionale, passando attraverso la canzone napoletana degli anni ‘50 di Fiorenza Calogero e le grandi storie di jazz narrate nel reading musicale di Lino Volpe e il suo Fuori Standard. Con tantissime sorprese anche ad agosto e settembre”, ha dichiarato Michele Solipano, direttore artistico di Napoli Jazz Club.

Il Programma

Ad inaugurare il cartellone, mercoledì 19 giugno 2024 alle ore 21,15, Peppe Servillo e i Solis String Quartet in “Carosonamente”. Il concerto, dedicato a Carosone, è un connubio affascinante tra musica e parole, storie vere e credenze popolari. Dai classicissimi “”Tu vuo’ fa l’americano”, “Torero” e “’O sarracino”, passando per canzoni meno famose come “Tre guagliune e ‘nu mandolino” a capolavori carichi d’ironia come “Pigliate ‘na pastiglia” fino a raggiungere canzoni e testi melanconiche del dopoguerra come “Giacca rossa ‘e russetto” e “T’aspetto ‘e nove”. Sul palco: Peppe Servillo, Vincenzo Di Donna al violino, Luigi De Maio al violino, Gerardo Morrone alla viola e Antonio Di Francia al cello, chitarra ed arrangiamenti.

A seguire, nel mese di giugno, il programma prevede: giovedì 20 giugno il film “Palazzina Laf” regia di Michele Riondino; venerdì 21 giugno, il film “Il segreto di Liberato” regia di Francesco Lettieri; sabato 22 giugno il film “Io Capitano” regia di Matteo Garrone; domenica 23 giugno il film “C’è ancora domani” regia di Paola Cortellesi; martedì 25 giugno il film “Zamora” regia di Neri Marcorè; mercoledì 26 giugno Michele Placido in “Serata d’onore”; giovedì 27 giugno il film “Un mondo a parte” regia di Riccardo Milani; venerdì 28 giugno il film “Killers of the flower moon” regia di Martin Scorsese; sabato 29 giugno il film “Succede nelle migliori famiglie” regia di Alessandro Siani; domenica 30 giugno il film “Barbie” regia di Greta Gerwig.

Nel mese di luglio la programmazione prevede: martedì 2 luglio film “Santocielo” regia di Francesco Amato; mercoledì 3 luglio film “La chimera” regia di Alice Rohrwacher; Giovedì 4 luglio evento, Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo in “Un pugno nel cuore”; venerdì 5 luglio film “Sbatti il mostro in prima pagina” restaurato in 4K, regia di Marco Bellocchio ospite della serata; sabato 6 luglio film “Sei fratelli” regia di Simone Godano; domenica 7 luglio film “Oppenheimer” regia di Christopher Nolan; martedì 9 luglio concerto “Fabrizio Bosso quartet We wonder”; mercoledì 10 luglio spettacolo con Paolo Caiazzo in “Boomer – Un papà sul sofà”; giovedì 11 luglio concerto di Lino Volpe; venerdì 12 luglio film “Adagio” regia di Stefano Sollima; sabato 13 luglio film “Confidenza” regia di Daniele Lucchetti; domenica 14 luglio film “Comandante” regia di Edoardo De Angelis; martedì 16 luglio film “Dieci minuti” regia di Maria Sole Tognazzi; mercoledì 17 luglio film “Romeo è Giulietta” regia di Giovanni Veronesi; giovedì 18 luglio spettacolo di Gianfranco Gallo con Ciccio Merolla; venerdì 19 luglio film “Martedì e Venerdì” regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis; sabato 20 luglio film “Kinds of kindness” regia di Yorgos Lanthimos; domenica 21 luglio film “Dogman” (extended version) ospite della serata il regista Matteo Garrone; martedì 23 luglio film “Enea” regia di Pietro Castellitto; mercoledì 24 luglio spettacolo Simone Schettino in “Finalmente show”; giovedì 25 luglio concerto Fiorenza Calogero; venerdì 26 luglio film “Come può uno scoglio” regia Gennaro Nunziante; sabato 27 luglio film “Il ragazzo e l’airone” regia di Hayao Miyazaki”; domenica 28 luglio film “Povere creature” regia di Yorgos Lanthimos ; martedì 30 luglio concerto dei “Suonno d’Ajere”; mercoledì 31 luglio Aria Film Festival, la kermesse di cortometraggi sulla sostenibilità ambientale giunta alla terza edizione, diretta dal producer e regista Alex Marano.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15

Biglietto cinema: 3,50 euro

Biglietti spettacoli e concerti acquistabili su TicketOne o al botteghino

Abbonamento: 7 spettacoli della rassegna Teatrando al costo di 90 euro

Info: agorasansebastiano@gmail.com

FB: agorasansebastianoalvesuvio

Instagram: agorasansebastiano

PROGRAMMA Giugno 2024

Serata inaugurale mercoledì 19 giugno Peppe Servillo & Solis String Quartet

giovedì 20 giugno il film “Palazzina Laf” regia di Michele Riondino;

venerdì 21 giugno, il film “Il segreto di Liberato” di Francesco Lettieri;

sabato 22 giugno il film “Io Capitano” regia di Matteo Garrone;

domenica 23 giugno il film “C’è ancora domani” regia di Paola Cortellesi;

martedì 25 giugno il film “Zamora” regia di Neri Marcorè;

mercoledì 26 giugno Michele Placido in “Serata d’onore”;

giovedì 27 giugno il film “Un mondo a parte” regia di Riccardo Milani;

venerdì 28 giugno il film “Killers of the flower moon” regia di Martin Scorsese;

sabato 29 giugno il film “Succede nelle migliori famiglie” regia di Alessandro Siani;

domenica 30 giugno il film “Barbie” regia di Greta Gerwig.

PROGRAMMA LUGLIO 2024

martedì 2 luglio film “Santocielo” regia di Francesco Amato;

mercoledì 3 luglio film “La chimera” regia di Alice Rohrwacher;

Giovedì 4 luglio evento, Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo in “Un pugno nel cuore”;

venerdì 5 luglio film “Sbatti il mostro in prima pagina” restaurato in 4K, ospite della serata il regista marco Bellocchio;

sabato 6 luglio film “Sei fratelli” regia di Simone Godano;

domenica 7 luglio film “Oppenheimer” regia di Christopher Nolan;

martedì 9 luglio concerto “Fabrizio Bosso quartet We wonder” ;

mercoledì 10 luglio spettacolo con Paolo Caiazzo in “Boomer”;

giovedì 11 luglio concerto di Lino Volpe;

venerdì 12 luglio film “Adagio” regia di Stefano Sollima;

sabato 13 luglio film “Confidenza” regia di Daniele Lucchetti;

domenica 14 luglio film “Comandante” regia di Edoardo De Angelis;

martedì 16 luglio film “Dieci minuti” regia di Maria Sole Tognazzi;

mercoledì 17 luglio film “Romeo è Giulietta” regia di Giovanni Veronesi;

giovedì 18 spettacolo Gianfranco Gallo e Ciccio Merolla;

venerdì 19 luglio film “Martedì e Venerdì” regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis;

sabato 20 luglio film “Kinds of kindness” regia di Yorgos Lanthimos;

domenica 21 luglio film “Dogman” (extended version) ospite della serata il regista Matteo Garrone;

martedì 23 luglio film “Enea” regia di Pietro Castellitto;

mercoledì 24 luglio spettacolo Simone Schettino in “Finalmente show”;

giovedì 25 luglio concerto di Fiorenza Calogero;

venerdì 26 luglio film “Come può uno scoglio” regia Gennaro Nunziante;

sabato 27 luglio film “Il ragazzo e l’airone” regia di Hayao Miyazaki”;

domenica 28 luglio film “Povere creature” regia di Yorgos Lanthimos ;

martedì 30 luglio concerto dei “Suonno d’ajere”

mercoledì 31 luglio Aria Film Festival.