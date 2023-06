Torna la rassegna “Agorà – San Sebastiano al Vesuvio": film, concerti, teatro e tanti eventi

A San Sebastiano al Vesuvio è arrivata l’estate! Torna “Agorà – San Sebastiano al Vesuvio II edizione”. Film, concerti, teatro ed eventi dal 22 giugno al 3 settembre 2023 al Parco Urbano di via Panoramica. La manifestazione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2023, è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.

Tante le novità di quest’anno: dall’apertura alla musica jazz al ritorno di Maurizio De Giovanni in coppia con Marco Zurzolo, dal concerto Musicanti Ensamble con le canzoni di Pino Daniele e i suoi storici musicisti sino al costo ridotto dei biglietti del cinema (3,50 euro per film dell’Unione Europea).

Ad inaugurare il cartellone ci sarà, il 22 giugno ore 21,15, il concerto di Chiara Civello, Sono come sono Tour 2023. Sul palco Chiara Civello voce e chitarra, Dario Bassolino tastiere, Amin Saleem basso, Stefano Costanzo batteria (biglietti 23 + prevendita posto numerato/ 18 + prevendita posto non numerato. Acquistabili su TicketOne, Go2 e presso il botteghino di Agorà).

Nell’ampia area verde, oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati (solo per i concerti jazz ci sarà la possibilità di acquistare anche posti non numerati) e un palco più ampio e rinnovato, ogni giorno sarà possibile seguire un evento: dai film più visti della stagione alla comicità degli artisti più applauditi sino alla musica più coinvolgente.

A seguire nel mese di giugno, il programma prevede, dopo l’inaugurazione: 23 giugno il film “Mixed by Erry” di S. Sibilia, ospiti nella serata alcuni attori del cast e i fratelli Frattasio; 24 e 25 giugno, il grande successo de “La sirenetta” di R. Marshall; il 27 giugno tocca alla pellicola “Mia” di Ivan De Matteo con Edoardo Leo. A seguire, il 28 giugno, il musical “Musicanti Ensamble” con le canzoni di Pino Daniele e i suoi storici musicisti. La musica jazz è protagonista il 29 giugno con il concerto “Elisabetta Serio trio – special guest Javier Girotto”. Ritorna poi il 30 giugno il grande cinema con “The Fabelmans” di S. Spielberg. Nei due mesi di programmazione anche tanti ospiti, prime visioni e successi al botteghino fino a settembre.

“Grazie al contributo di Città Metropolitana anche quest'anno avremo una splendida rassegna estiva grazie anche a Red Carpet, Sirioevents e Napoli Jazz Club. Il palinsesto 2023 allestito dall' Agorà San Sebastiano rappresenta un sicuro volano di sviluppo per il territorio e per i partner che si metteranno in vetrina per quest'estate, soprattutto per chi resta ad Agosto in città. Vi aspettiamo”, ha dichiarato Giuseppe Panico, sindaco di San Sebastiano al Vesuvio.

“Come società con un’esperienza ultra ventennale nell'allestimento e gestione di eventi cinematografici, siamo davvero felici di curare anche questa seconda edizione di Agorà San Sebastiano. Un’ arena importante, la prima in Campania da sempre che ha ripreso ad essere attiva e a giocare un ruolo di aggregazione fondamentale, ponendosi al centro dell’offerta culturale territoriale grazie a questa nuova amministrazione comunale. Offriremo, anche quest’anno, al pubblico tanto buon cinema: molte prime visioni ad agosto ma anche, tra giugno e luglio, i successi del botteghino dell’ultimo anno. Secondo la programmazione saranno proiettati, il venerdì film d’azione, il sabato quelli di animazione e domenica i grandi successi del cinema italiano. Senza dimenticare una cosa importante, che il biglietto, per i film della Unione Europea, è di soli 3,50”, ha dichiarato Giuseppe Minopoli di Red Carpet.

“Sirioevents, con un’esperienza consolidata nell'ambito dell'organizzazione di eventi, porterà quest’anno sul palco di Agorà San Sebastiano i migliori attori e performer del panorama nazionale e internazionale nel segno del divertimento e della musica classica napoletana oltre che di quella di Pino Daniele. “Teatrando”, all’interno di Agorà, prevede ben sette spettacoli tra comicità, musica e teatro: partiremo il 28 giugno con il musical Musicanti Ensamble, celebrazione dei brani del grande Pino, il 2 luglio con i ragazzi del Maestro Carlo Morelli, il 6 luglio con l'irrefrenabile Ciro Ceruti. Il 13 luglio sarà la volta di Maurizio de Giovanni e il maestro Marco Zurzolo che ci accompagneranno insieme ad altri artisti nella storia delle canzoni classiche napoletane mentre il 20 luglio ritorna Paolo Caiazzo con un nuovo lavoro teatrale. Il 25 luglio una serata di cabaret con numerosi artisti: Peppe Laurato, Rosario Verde, Salvatore Turco, Marco Lanzuise. Concluderemo Teatrando con Lezione di Napoletanità con il maestro Colella, Lino D'Angiò e Alan De Luca”, ha dichiarato Luigi Molfetta, Sirioevents.

“L’associazione culturale Napoli Jazz Club è onorata di partecipare quest’anno alla rassegna Agorà San Sebastiano al Vesuvio e di proporre, accanto ai tanti eventi già in cartellone, anche concerti che spaziano dalla musica jazz a quella italiana d’autore: da Joe Barbieri a Chiara Civello, da Elisabetta Serio a Roberto Gatto e a tanti altri artisti”, ha dichiarato Michele Solipano, Napoli Jazz Club.

PROGRAMMA Giugno 2023

Serata inaugurale, 22 giugno ore 21,15, concerto di Chiara Civello - Sono come sono Tour 2023

23 giugno film “Mixed by Erry” regia S. Sibilia/ospiti cast e i fratelli Frattasio

24 e 25 giugno film “La sirenetta” regia R. Marshall

27 giugno film “Mia” regia I. De Matteo

28 giugno evento “Musicanti Ensamble” il concerto con le canzoni di Pino Daniele e i suoi storici musicisti/ summer edition

29 giugno evento concerto “Elisabetta Serio trio – special guest Javier Girotto”

30 giugno film “The Fabelmans” di S. Spielberg

PROGRAMMA Luglio 2023:

1 luglio film Il sol dell’avvenire regia N. Moretti

2 luglio evento Carlo Morelli

4 luglio film Il primo giorno della mia vita regia P. Genovese

5 luglio evento concerto “Nick The Nightfly 5et feat. Simona Bencini”

6 luglio evento spettacolo “Ciro Ceruti”

7 luglio film I tre moschettieri - D’Artagnan regia M. Bourboulon

8 luglio film Il talento di Mr. Crocrodile regia J. Gordon, W. Speck

9 luglio film Rapito regia M. Bellocchio

11 luglio film The whale regia D. Aronofsky

12 luglio film Gli spiriti dell’isola regia M. McDonagh

13 luglio evento Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo

14 luglio film Scordato regia R. Papaleo

15 luglio film Tramite amicizia regia A. Siani

16 luglio film Il ritorno di Casanova regia G. Salvatores

18 luglio film Fast X regia L. Leterrier

19 luglio film La quattordicesima domenica del tempo ordinario regia P. Avati

20 luglio evento spettacolo di Paolo Caiazzo

21 luglio film John Wick 4 regia C. Stahelski

22 luglio film Il gatto con gli stivali 2 regia J. Crawford

23 luglio film Dalìland regia M. Harron

25 luglio evento spettacolo “Ultimo Stadio” con Marco Lanzuise e Salvatore Turco

26 luglio film “Air” regia B. Affleck

27 evento concerto di “Joe Barbieri 4th” tratto da Una storia vera live tour 2023”

28 luglio film “Non così vicino” regia M. Forster

29 luglio film “DC League of Super-Pets” regia di J. Stern

30 luglio film “Laggiù qualcuno di ama” regia M. Martone

INFO:

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro per film UE e 4 euro per film extra UE (acquistabile alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Mounths). Over 70 biglietto 3 euro. Disabili 3 euro e accompagnatore gratis

Biglietti concerti jazz acquistabili su TicketOne e Go2

Biglietti spettacoli acquistabili su Go2

Info: agorasansebastiano@gmail.com

FB: agorasansebastianoalvesuvio - Instagram: agorasansebastiano