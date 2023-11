Afragola, da Marjgò un’esperienza olfattiva unica

Marjgò, boutique di accessori e bijoux, ospiterà la presentazione di Viral Perfume Milano.

L’appuntamento è per giovedì 30 Novembre dalle ore 19:30 ad Afragola (NA) in via Francesco Russo 72.

Un aperitivo che consentirà ai presenti di scoprire il mondo ipnotico e affascinante di questi “extrait de parfum” con elementi esclusivamente naturali.

Le fragranze Viral Perfume Milano Rare Essences miscelano un altissimo standard qualitativo ad un concept di lusso regalando un’esperienza olfattiva unica, fortemente legata all’identità del Sé.

Le due nuove collezioni utilizzano essenze pure ad alta percentuale per ottenere benefici a livello psico-emotivo grazie alle reazioni del sistema nervoso all’esposizione ai diversi aromi: White Collection e Black Collection.

La linea White Collection è caratterizzata da una spirale olfattiva meno complessa ed è composta da 4 estratti di profumo; Black Collection, invece, ha una spirale olfattiva più complessa e più varia, ed è connotata dalla presenza del Nagarmotha in tutte le 3 fragranze.

L’ingresso è libero.