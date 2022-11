Afragola Film Festival: al via la seconda edizione

Tutto pronto per l’inaugurazione della seconda edizione dell’Afragola Film Festival – Al di là della Visione che si svolgerà dal 23 al 26 Novembre, madrina dell’evento l’incantevole Ornella Muti.

Il taglio del nastro è previsto mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 9:00 presso il Teatro Gelsomino.

Durante l’evento interverranno:

Valerio Caprara, Direttore Artistico; Biagio Castaldo, Presidente del Consiglio Comunale di Afragola; Giuseppe Cirillo, Vicepresidente Città Metropolitana; Antonio Cerbone, Consigliere dell’Ordine degli Architetti; Michelangelo Russo, Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli;

Sebastiano Paciello , ideatore del festival; Don Ciro Nazzaro, Parroco della Chiesa San Michele sita al Rione Salicelle di Afragola. Modera gli interventi il giornalista Franco Buononato.

Direttore artistico il Prof. Valerio Caprara; ideatori del festival Gianluigi Osteri e Sebastiano Paciello.

L’organizzazione del Festival è stata, affidata anche quest’anno, a Claudia Fiorentino, il Prof. Riccardo Marchese, il Dott. Salvatore De Chiara e l'Arch. Antonella Iovino,

Tanti i riconoscimenti alla carriera o per eccellenza artistica per questa edizione.

Tra i premiati Toni Servillo, Antonio Milo, Marina Confalone , Maurizio de Giovanni e Peppino di Capri

Durante la 4 giorni di eventi gratuiti sono previsti incontri con gli attori più amati di fiction tv e cinema.

Il 23 Novembre, saranno premiati al Teatro Gelsomino i giovani attori della serie “Mare fuori”, a seguire la Proiezione di “Tempi supplementari” di Corrado Ardone prodotto dalla Maxima film di Marzio Honorato e Germano Bellavia.

Il 24 Novembre sarà premiato l’immenso Tony Servillo che si racconterà al direttore artistico Valerio Caprara.

A seguire la proiezione del film “La stranezza” di Roberto Andò, con Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Donatella Finocchiaro

Il 25 Novembre alle ore 19 presso il Teatro Gelsomino:

Conversazione con Antonio Milo e consegna Premio Attualità.

Modera l’incontro Valerio Caprara, direttore artistico.

A seguire la proiezione de “La notte del 12”

Gran finale sabato 26 Novembre.

Si svolgerà presso il Teatro Gelsomino la serata di gala con prestigiose premiazioni.

A condurre la serata Lino D’Angiò,con lui sul palco la madrina della seconda edizione del festival la grande Ornella Muti.

Oltre ai riconoscimenti per i film in concorso, saranno consegnati i seguenti premi:

Premi alla Carriera Enrico Baleri, designer, art director

Carlo Alberto Pinelli, regista documentarista

Premio Attualità Marina Confalone, attrice

Maurizio de Giovanni, autore, sceneggiatore

Peppino di Capri, cantante, premio alla carriera

Premio Speciale Ornella Muti, attrice

Virginia Apicella, attrice

Premio alla Professionalità Anna Camerlingo, fotografa e

Max Laezza, grafico

Il festival, riconosciuto da MIC e Regione Campania, conferma il suo focus e il suo tema: l’incrocio tra il cinema e l’architettura nelle forme dell’urbanistica e del design, con particolare attenzione alle condizioni delle periferie urbane e prevede diverse categorie di concorsi riservate a cortometraggi e lungometraggi provenienti da tutto il mondo, realizzati con i linguaggi della fiction, del documentario e dell’animazione.

Quest’anno, il festival ha registrato 972 film inviati per la valutazione.

Location principale dello svolgimento del programma è il Teatro Cinema “Gelsomino” di Afragola, che usufruisce di aggiornate tecniche di proiezione e una capienza di 500 posti ed è tra le pochissime sale storiche rimaste aperte del versante nord della provincia napoletana. Dopo il successo riscosso all’esordio, la seconda edizione si svolgerà principalmente presso la suddetta e poi anche presso la Stazione Alta Velocità di Napoli Afragola, il Centro Polifunzionale Betania di Afragola e la Sala Moriani del Comune di Afragola.

Il programma completo è visibile sul sito www.afragolafilmfestival.it

Gli appuntamenti da non perdere

23/11/2022

Ore 09:00

Cinema Teatro Gelsomino

Apertura del Festival

La seconda edizione dell’Afragola Film Festival – Al di là della visione verrà presentata mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 09:00 presso il Cinema Teatro Gelsomino di Afragola.

Durante l’evento interverranno:

Valerio Caprara, Direttore Artistico;

Biagio Castaldo, Presidente del Consiglio Comunale di Afragola;

Giuseppe Cirillo, Vicepresidente Città Metropolitana;

Antonio Cerbone, Consigliere dell’Ordine degli Architetti;

Michelangelo Russo, Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli;

Don Ciro Nazzaro, Parroco della Chiesa San Michele sita al Rione Salicelle di Afragola.

Modera gli interventi Franco Buononato, giornalista.

Masterclass sul documentarismo a cura di Carlo Alberto Pinelli, presidente di giuria.

Carlo Alberto Pinelli è un regista documentarista particolarmente attento ai temi etno-antropologici e socio-culturali. Ha realizzato, prevalentemente per la RAI, ma anche per emittenti straniere e produzioni private, oltre centoventi documentari filmati ovunque nel mondo.

Ore 20.00

Cinema Teatro Gelsomino

Incontro coi giovani attori della serie Mare fuori e consegna targa

Interverranno:

Artem

Domenico Cuomo

Keyshan Wilson

A seguire

Ore 21:00

Proiezione di Tempi supplementari e incontro col cast

Tempi supplementari

id., Corrado Ardone, Italia, 2022, 74’

con Corrado Ardone, Massimo Peluso, Simona Tammaro, Marzio Honorato, Luigi Morra

Sinossi - Ciro e Tanino sono due killer della camorra in attesa di istruzioni da parte del boss Don Gennaro per commettere un omicidio. Si ritrovano in un paese abbandonato, senza avere memoria di come sono arrivati in quel luogo. Nell’attesa di istruzioni che paiono non arrivare mai, i due si raccontano e si “confessano”. In parallelo, una seconda storia costruita in flashback svelano verità nascoste.

24/11/2022



Ore 10:00

Salone Moriani Comune di Afragola

Proiezione de Il viaggio di Patrizia Nemesio + cineforum

a cura del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II

Interverranno:

Dott. Pietro Avallone, Presidente del Tribunale di Salerno;

Biagio Castaldo, Presidente del Consiglio Comunale di Afragola;

Valerio Caprara, Direttore Artistico Afragola Film Festival.

Ore 14:00

Stazione FS AV

L'Influenza del cinema su architettura e design, conversazione con gli architetti Roberto Cappelli e Salvatore Cozzolino.

Moderano l’incontro l’architetto Antonella Iovino e Antonio Cerbone, Consigliere dell’Ordine degli Architetti.

Ore 19:00

Cinema Teatro Gelsomino

Conversazione con Toni Servillo e consegna del Premio alla Carriera.

Modera l’incontro Valerio Caprara, direttore artistico.

A seguire

Proiezione de La stranezza

La stranezza

id., Roberto Andò, Italia, 2022, 103’

Con Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Donatella Finocchiaro

Sinossi - 1920. Il ritorno di Luigi Pirandello nella sua natìa Sicilia e l’incontro con una compagnia teatrale amatoriale faranno scattare nella mente del futuro premio Nobel la scintilla che darà vita a Sei personaggi in cerca d’autore.

25/11/2022

Ore 09:00

Cinema Teatro Gelsomino

Proiezione di Yaya e Lennie - The Walking Liberty e incontro col regista Alessandro Rak.

Yaya e Lennie - The Walking Liberty

Id., Alessandro Rak, Italia, 2021, 98’

Sinossi - In seguito ad un misterioso sconvolgimento, il mondo come lo conosciamo oggi è finito. La natura si è ripresa prepotentemente il pianeta ed ora la giungla riveste tutta la terra. Dalle macerie del mondo che fu, una nuova società sta cercando di risorgere. Si tratta de “L’Istituzione”, i cui adepti cercano di ripristinare l’ordine precostituito imponendo al popolo libero della giungla il loro concetto di diritto. Ma c’è chi si oppone con forza al loro processo di “civilizzazione”: i dissidenti stanno preparando la loro rivoluzione!



A seguire

Proiezione del cortometraggio La mucca nel cielo e incontro col regista Francesco Filippini.

Proiezione del cortometraggio Intramoenia e incontro con la regista Marinella Ioime.

Ore 16:00

Stazione FS AV

Design e futuro, conversazione con Enrico Baleri, imprenditore, designer e progettista, Giorgio Scianca, Roberto Cappelli e Salvatore Cozzolino.

Moderano l’incontro l’architetto Antonella Iovino e Antonio Cerbone, Consigliere dell’Ordine degli Architetti.

Ore 19:00

Cinema Teatro Gelsomino

Conversazione con Antonio Milo e consegna Premio Attualità.

Modera l’incontro Valerio Caprara, direttore artistico.

A seguire

Proiezione de La notte del 12.

La notte del 12

La Nuit du 12, Dominik Moll, Francia – Belgio, 2022, 114’

Con Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg

Sinossi - Da poco arrivato a capo della polizia giudiziaria di Grenoble, Yohan deve confrontarsi con un terribile omicidio. C’è chi dice che ogni investigatore abbia un crimine che lo ossessiona e per Yohan quel caso diventa l’uccisione della giovane Clara. Insieme al collega Marceau porterà avanti le indagini su tutti i conoscenti della ragazza, svelando i molti segreti di una provincia all'apparenza tranquilla ma realizzando infine che ogni uomo è un potenziale colpevole...

26/11/2022

Ore 19:00

Cinema Teatro Gelsomino

Serata gala e premiazioni – Oltre ai premi per i film in concorso, saranno consegnati i seguenti premi:

Premi alla Carriera

Enrico Baleri, designer, art director

Carlo Alberto Pinelli, regista documentarista

Premio Attualità

Marina Confalone, attrice

Maurizio De Giovanni, autore, sceneggiatore

Premio Speciale

Ornella Muti, attrice

Virginia Apicella, attrice

Premio alla Professionalità

Anna Camerlingo, fotografa

Max Laezza, grafico

Presenta la serata Lino D’Angiò.