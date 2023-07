Torna l'appuntamento con l'Afragola Film Festival

La terza edizione dell’Afragola Film Festival “Al di là della visione - Film Festival di Architettura e Design di Afragola” si svolgerà presso Cinema Teatro Gelsomino dal 22 al 25 novembre 2023, con il patrocinio del Comune di Afragola.

Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno il festival avrà luogo sotto l’impulso della Gabbianella Club Srls e del suo Manager Gianluigi Osteri. Riconfermata tutta la squadra della seconda edizione con il Direttore Organizzativo e ideatore del festival insieme a Gianluigi Osteri, Sebastiano Paciello e gli organizzatori del progetto: Claudia Fiorentino, Antonella Iovino, Riccardo Marchese e Salvatore De Chiara.

Grande successo e motivo di vanto per il festival, è stata avere la disponibilità ad assumere - per il secondo anno consecutivo - la Direzione Artistica da parte del Prof. Valerio Caprara, il quale ha dichiarato: “Se c’è un aspetto che mi preme segnalare –senza alcuna concessione alla routine autocelebrativa- è quello della crescita. La prima e la seconda edizione di “Al di là della visione”, in effetti, hanno tenuto fede ai propositi fondativi alzando il livello qualitativo del concorso dei cortometraggi e nel contempo incrementando l’attenzione agli ambiti del territorio, dell’ambiente e dell’urbanistica. Intendo dire che, grazie all’abnegazione dei dirigenti e alla competenza dei collaboratori, un progetto di non facile attuazione nell’attuale contesto alquanto caotico di feste, premiazioni, rassegne e persino sagre dedicate al cinema, ha saputo espandersi, ramificarsi e specializzarsi senza ricorrere a scorciatoie, bensì costituendo una sorta di laboratorio permanente multidisciplinare.

La terza edizione - ancora quattro giornate mirate a sollecitare l’interesse, la curiosità e la frequentazione dei cittadini di Afragola e il suo circondario - potrà dunque avanzare su un terreno consolidato confermando e irrobustendo, va da sé, l’indispensabile quota di glamour con le presenze e le testimonianze di autori e attori cari al pubblico nonché protagonisti della costante capacità di rinnovamento dello spettacolo nazionale."

La terza edizione dell'Afragola Film Festival si pone, tra gli altri, anche l'obiettivo della sostenibilità ambientale. E' proprio in questa ottica che si è voluto intraprendere un rapporto di collaborazione con ATO Napoli 1, nella persone del suo presidente Raffaele Del Giudice. ATO Napoli 1 terrà un convegno rivolto a tutti i registi, organizzatori, lavoratori del settore sul tema della prevenzione e riduzione rifiuti attraverso racconti e proiezioni di video.

Si sono chiuse il 16 giugno 2023 le iscrizioni al concorso per la terza edizione dell’Afragola Film Festival e sono stati ricevuti 1180 film (corti e lungometraggi) da ogni parte del mondo: oltre che dall'Italia anche da Australia, Cina, India, Canada, Stati Uniti, Federazione Russa, Sri Lanka...ma la lista sarebbe davvero troppo lunga per poterli citare tutti.