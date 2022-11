A Napoli torna Aestetica: il Salone Mediterraneo dedicato a Bellezza e Benessere

Si terrà alla Mostra D’Oltremare di Napoli, dal 12 al 14 novembre, la XXV edizione di Aestetica, Salone Mediterraneo dei professionisti della Bellezza, del Benessere e dell’Acconciatura che quest'anno compie 25 anni. Una vetrina espositiva per gli operatori nazionali e internazionali del settore

La manifestazione, seconda su scala nazionale, è targata Funtastic ed è stata ideata e guidata da Emilio Marzoli, pioniere della promozione di un concetto di bellezza fondato sulla valorizzazione e la cura di sé.

Il Salone si estende su 12.000 mq dei cinque padiglioni della Mostra d’Oltremare, importanti i numeri degli espositori che presenteranno in anteprima i nuovi prodotti: 140 aziende e oltre 400 marchi esposti provenienti da ogni parte del mondo. Una B2B per imprenditori e buyers che strizza l’occhio anche agli appassionati del mondo beauty confermandosi un punto di riferimento per il mercato.

Tante le occasioni che verranno offerte agli appassionati del mondo beauty che, nonostante le difficoltà per l’attuale situazione economica, nei tre giorni potranno confrontarsi con prodotti rivoluzionari e innovativi. Il settore è in continua crescita, a dimostrazione che anche in situazioni di crisi, il mondo del beauty non si ferma. Il patron Emilio Marzoli ha dichiarato: «Un ritorno reale e in grande stile, 25 anni significano affidabilità e continuità, significano amore per il proprio lavoro e per il nostro settore di riferimento. Il nostro motto quest’anno è “Esserci!” per tenersi aggiornati sulle novità; “Esserci!” per poter investire e creare un forte legame con i migliori brand del mercato; “Esserci!” perché “Aestetica” offrirà, anche in questa edizione 2022, oltre a prodotti e apparecchiature innovative, una serie di show e due contest di fama internazionale come “Aestetica Barber Contest” giunto alla 4° edizione e l’ottava competizione internazionale del campionato “Aestetica Nails Challenge”».

Tante le novità, alcune rivoluzionarie e innovative, che i 50mila visitatori attesi avranno modo di provare, come la linea di cosmesi a base di “Latte di cammella”, distribuita dall’azienda campana Estetica Group. Tra i prodotti dedicati invece alla cura dei capelli l’azienda BK Natural, presenterà il “Bambooki play color”, uno strumento per schiarire i capelli senza stressarli. Per la cura del viso e del corpo, sarà presentato “ThermActive”, un macchinario targato Esthelogue, che permette di intervenire su inestetismi in maniera localizzata sfruttando l'effetto termico controllato, combinato alla micro stimolazione muscolare.

Main Sponsor della 25° edizione di “Aestetica” è: Treatwell, il marketplace e SaaS leader in Europa, dove è presente in 13 Paesi, dedicato al mondo beauty e wellness. I professionisti della cura della persona potranno gestire l’attività del salone grazie ad una piattaforma di prenotazione, un’agenda digitale e a un software gestionale, Treatwell Pro, in cloud. Treatwell ha scelto “Aestetica” poiché l’attenzione al beauty & nails nel capoluogo partenopeo è alta e in costante crescita e la missione dell’azienda è rivoluzionare il mondo beauty digitalizzando. I saloni potranno in tal modo organizzare meglio il loro lavoro, semplificando i processi legati alla gestione delle attività e guadagnare tempo da dedicare agli aspetti più creativi della loro professione.