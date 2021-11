Aestetica, a Napoli torna la Fiera dedicata a bellezza e benessere

“Beauty pass – Bellezza senza restrizioni” è il concept con cui Aestetica quest'anno taglierà il nastro della sua XXIV edizione che si svolgerà nella consueta location della Mostra d'Oltremare di Napoli, nei giorni 6, 7 e 8 Novembre.

Audacia, ironia, trasparenza e un invito alla valorizzazione della bellezza in sicurezza. E’ questo il messaggio che il team di Aestetica, capitanato dal suo project manager, Emilio Marzoli, intende inviare: “La pandemia, e il lockdown in modo particolare, non sempre sono andati di pari passo con la cura del corpo e hanno avuto un innegabile impatto emotivo e psicologico; bisogna fare della bellezza, intesa nel suo significato più ampio e profondo, un requisito necessario ai fini di una vita sana e contrastare gli effetti negativi subiti nell’ultimo anno e ben otto mesi, incentivando i trattamenti per la cura del corpo. Noi diciamo Sì alle maschere, purché siano maschere di bellezza!”

Aestetica: 24 anni di professionalità ed esperienza

Aestetica, il Salone Mediterraneo dei professionisti della Bellezza, del Benessere e dell’Acconciatura, quest’anno, taglierà il nastro della sua XXIV edizione.

L’evento, targato Funtastic, si conferma prima fiera di settore del centro-sud Italia nonché seconda, su scala nazionale. Da anni è pioniere della promozione di un concetto di bellezza fondato sulla valorizzazione e la cura di sé, attraverso la sua ricca vetrina espositiva per gli operatori del settore, italiani e stranieri.

L’edizione 2021, in programma nei giorni 6-7-8 novembre, si terrà a Napoli, presso la consueta location della Mostra d’Oltremare, polo fieristico di facile raggiungimento, situato al centro della città, ben collegato con l’aeroporto la stazione e la metropolitana.

Protagonisti di Aestetica 2021 saranno le 190 aziende con i loro 500 marchi esposti. Le società leader, italiane e straniere, investono nel Salone da oltre venti anni per affermarsi sul mercato, per accrescere il fatturato e per presentare in anteprima nuovi prodotti, confermando che lo "strumento fiera" è indispensabile.

Aestetica: ripartiamo dalla bellezza

Dopo oltre un anno trascorso in standby, in attesa che il mondo intero tornasse a respirare, a vivere davvero, Aestetica torna ad ammaliare tutti gli amanti del settore Beauty & Wellness. Lo fa con la consapevolezza di ciò che l'umanità ha subito ed affrontato nei mesi più bui causati dalla pandemia , nei quali il team non si è mai arreso: il progect manager di Fiera Aestetica, Emilio Marzoli, è stato uno dei promotori e fondatori di Fiere Associate, l'Associazione dei principali Organizzatori di Eventi Fieristici in Campania. Un'Associazione indipendente e autonoma nata con lo scopo di salvaguardare, sviluppare e valorizzare il settore fieristico, promuovendo la rappresentanza del sistema fieristico a livello regionale, nazionale e internazionale. Focus di Fiere Associate: promuovere lo sviluppo del sistema fieristico partenopeo e campano sul fronte culturale, economico e produttivo e di rappresentarlo nei rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni e le organizzazioni economiche, politiche e sociali, in ambito nazionale ed internazionale.

Oggi più che mai, Aestetica con la sua tenacia e coi suoi 24 anni di presenza sul campo, contribuisce a portare in alto l'immenso valore economico, commerciale e culturale del settore fieristico partenopeo, campano ed italiano tutto.

Gli eventi di Aestetica 2021

Aestetica Nails Challenge

Fiore all’occhiello della manifestazione, quest’anno la competizione internazionale del mondo nails “Aestetica Nails Challenge” arriva alla sua 7° edizione, con un format del tutto nuovo. In partnership con Inja, presente nella nostra fiera per la prima volta, l’evento onicotecnico dell’anno, torna ad ammaliare gli operatori del settore dopo due anni di attesa.

Aestetica Barber Contest

Dopo il successo delle tre precedenti edizioni, in linea con la continua evoluzione della barberia negli ultimi anni, il primo “Barbers Meeting” nella splendida cornice partenopea, organizzato da Funtastic srls.

“Aestetica Barber Contest” è un incontro finalizzato a ricongiungere la categoria e invitarla alla condivisione, al confronto e alla crescita dell’intero settore. Un nuovo motivo per rinnovare questa meravigliosa Arte.

Le novità di Aestetica 2021

La kermesse, quest’anno più che mai, dopo un anno di fermo dovuto alla pandemia mondiale, vedrà le aziende entusiaste nel presentare tutte le loro novità in merito a prodotti, macchinari e corsi di formazione, dando nuovamente ai visitatori la possibilità di conoscerle in anteprima.

I 45mila visitatori attesi (di cui circa l'85% del settore) avranno modo di confrontarsi con prodotti rivoluzionari e innovativi:

in materia di formazione e opportunità di fare impresa con esperienza, professionalità e accessori beauty di ultima generazione, il numero uno nel packaging cosmetico a ridotto impatto ambientale, Eurovetrocap, presenterà #mono e #recycled, due collezioni concept che includono una selezione di articoli innovativi il cui aspetto trendy dimostra che, nel mondo della bellezza, riduzione dell'impatto, estetica e funzionalità possono coesistere in un unico prodotto; Lady Nail Academy torna ad Aestetica con una serie di promo sulla formazione, proponendo mini corsi gratuiti nell'aula presso il suo stand, sia di struttura che di nail art, nonché coupon con sconti sui corsi lashes e nail; sempre nei tre giorni di Fiera, Technobeautyline, azienda professionista nella cura del corpo, offrirà la possibilità ai clienti di aprire un centro estetico e di allestirlo a partire da euro 2999,99 + iva; accessori beauty di notevole spessore quelli proposti dal Gruppo Palmieri Beauty & Design, distributori Takara Belmont: Apollo 2, una poltrona di ultima generazione, accompagnata dal lavaggio lettino Yume con il servizio SPA MIST II;

per la cura del corpo e dei capelli, The Mask palc – skincare coreana, oltre alle maschere in tessuto anche vegane e tanti prodotti per tutti i tipi di pelle in confezione mini size e full size, quest'anno proporrà il calendario dell'avvento costituito da 24 pacchetti, uno per ogni giorno dal 1 al 24 dicembre con tante sorprese; Wonder beauty srls, in linea con il desiderio più condiviso da uomini e donne di ogni età di modellare al meglio il proprio lato b, lancerà le maschere per i glutei e Battitude, una linea proveniente dalla Corea e interamente dedicata alla cura dei glutei; Nipar Academy si concentrerà stavolta sulla cura del piede e sulla realizzazione di veri e propri pedipoint, centri dedicati unicamente al benessere del piede, trasformando la visione classica e tradizionale del pedicure; Giomat srl si occuperà di presentare la nuova linea Bioessence, per capelli più sani grazie all'esclusivo blend di oli essenziali e attivi naturali (fieno greco, estratto di curcuma e olio di zenzero), un prodotto dermatologicamente testato e nickel tested con basso impatto ambientale, ospitato in flaconi 100% riciclati e riciclabili, privi di abusi sugli animali

nel settore nail, numerose saranno le promozioni a dir poco vantaggiose che Lady Nail proporrà durante la tre giorni del Beauty&Wellness partenopea, come il 3x2; e ancora, la Engy Nail Art Srl presenterà la propria gamma di semipermanenti completa delle sue basi, oltre alla novità Autoclave di classe b da 2 lt;

per la valorizzazione degli occhi e dello sguardo, ci saranno dimostrazioni cicliche in tema di laminazione ciglia e sopracciglia, halo make up e make up sopracciglia e patch liftanti occhi, a cura della professionalità di tutto lo staff Nature per Wimpernwelle; nonché trattamenti di laminazione ciglia e di laminazione sopracciglia vegani, proposti da Kalentin, azienda i cui prodotti sono tutti registrati a Vegan Society e a PETA (vegan e cruelty-free).

Queste e tante altre ancora, le novità e le proposte che le centinaia di aziende del settore metteranno in campo il 6, il 7 e l'8 novembre durante la XXIV edizione di Fiera Aestetica, presso la Mostra d'Oltremare di Napoli.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...