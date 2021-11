Adel Tirant in concerto a Sorrento

Fade in per l’appuntamento “Pioggia di Note” presenta, per la prima volta in penisola Sorrentina, Adel Tirant in concerto.



Adel Tirant è una cantautrice di origini siciliane, di adozione romana, ha pubblicato il suo primo album ‘Adele e i suoi eroi’ per l’etichetta Soter.

Un esordio che ha catturato buona attenzione mediatica, si sono occupati di lei numerose testate giornalistiche.



È stata ospite da John Vignola a Radio 1 Rai, a Radio Rock, Radio Kaos, Radio Sonica, Radio Elettrica, poi al TG3 Rai, a Rai Stereo Notte e a Radio 3 Rai Zaza.



Da sempre intensa la sua attività di performance sia Live che teatrale, che la porta a comporre un brano per la colonna sonora del documentario “Terroriste” di Marica Casalinuovo e Creative nomads, uscito nel 2019.



Per 10 anni è stata una delle cantanti e attrici principali dello spettacolo “Dignità autonome di prostituzione” di Luciano Melchionna, mentre al cinema ha lavorato con Giuseppe Tornatore, Michael Radford, Rildey Scott e Renato De Maria.



Tra il 2015 e 2016, ha partecipato a “Elisir”, spettacolo di varietà al Salone Margherita; Negli ultimi anni ha portato in giro per i teatri “Padam Padam”, concerto-spettacolo su Edith Piaf (di e con Adel Tirant e Mirko Dettori).



Sempre a teatro ha lavorato con Stefano Genovese e Arturo Brachetti, Michele Sinisi, Giancarlo Sepe, Luciano Melchionna, Ninni Bruschetta, Micha van Hoecke, Antonio Calenda e tanti altri.



Con il suo precedente progetto cantautoriale “Le scarpette rosse” viene più volte segnalata (finalista ai premi “Gli ascolti del Tenco”, “Martelive”, “Fondiamo il talento”, “Musica controcorrente”; su web radio rai “Via Asiago live e “Valprimomaggio” Di Maria Cristina Zoppa, semifinalista a “Musicultura”, premio della giuria universitaria).



A gennaio 2021 ha furoreggiato nelle radio con il singolo dedicato ai sofferti percorsi della donna:

“Caccia alle streghe”.

A ottobre 2021 Adel è stata impegnata nello spettacolo Molto rumore per nulla di William Shakespeare con la regia di Giampiero Cicciò, una produzione del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.



Nel live a Sorrento ADEL sarà accompagnata dai musicisti:

Adriano Castigliego - Chitarra elettrica, Chitarra Francese, Saz, Bouzouki

Mario Saccucci – Basso,Contrabbasso & computer programming

Antonio del Sordo - Batteria e percussioni

Luigi Zitano - Tastiere e Sax



“Pioggia di Note” è organizzato dal Comune di Sorrento con l’organizzazione e la direzione artistica di Fade In, l’appuntamento nasce con l’intento di coniugare momenti artistici ed eventi culturali di rilievo per rendere la città sempre più attrattiva.



Per info & prenotazione: 328 200 51 69 - ideadisco@libero.it

