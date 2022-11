Addore 'e Napule: spettacolo e degustazione al Teatro dei Lazzari Felici

Sabato 12 Novembre 2022 ore 21:00 vi aspetta Addore 'e Napule con Genny Avolio e Fiorella Russo.



Ricco di novità la terza edizione della rassegna A teatro con gusto dell'Associazione Insolitaguida Napoli al Piccolo Teatro dei Lazzari Felici. Ogni sabato sera ( e non solo) uno spettacolo differente ma sempre all'insegna della napoletanità e del divertimento.

Lo spettacolo a cura di Genny Avolio e con la partecipazione di Fiorella Russo è un omaggio e un riconoscimento ad alcuni dei più grandi autori ed interpreti della canzone napoletana classica e contemporanea: gli artisti che hanno reso Napoli e le sue tradizioni famose in tutto il mondo.

Un viaggio musicale attraverso il 900 soffermandoci soprattutto dal secondo dopoguerra in poi dove poeti e parolieri hanno fatto non pochi sacrifici per riuscere mantenere viva la produzione musicale nata nel secolo precedente.

Giusto per citare alcuni nomi omaggiati ricordiamo: Totò, Eduardo De Filippo,Renato Carosone, Roberto Murolo, Nino D’Angelo e Pino Daniele.

Nel corso della serata com'è nostra abitudine sarà servita ai tavoli una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per prendere parte all'evento a numero chiuso (pochi posti a sedere) è necessario prenotare chiamando o whatsappando il 350 0121224 oppure tramite il sito web del teatro