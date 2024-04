ADCI a COMICON con i talk Meet & Greets e lo speech show di Francesco Bozza

L'Art Directors Club Italiano (blog.adci.it) sarà per la prima volta content partner di COMICON Napoli (www.comicon.it), International Pop Culture Festival che si svolgerà dal 25 al 28 aprile 2024 alla Mostra d’Oltremare di Napoli. COMICON ospiterà per la prima volta, fuori dal contesto di IF! Italians Festival, la mostra "ADCI Awards on Tour: la creatività fuori dagli schemi", un'esposizione che raccoglie le board dei lavori premiati alla più recente edizione degli ADCI Awards, per ispirare il pubblico con i progetti più creativi.

Gli ADCI Awards sono l'appuntamento annuale più atteso nel mondo della pubblicità, che raccoglie il meglio dei progetti prodotti dai creativi italiani e dagli studenti delle scuole di design e comunicazione nel corso dello scorso anno: una panoramica che mostra, attraverso esempi concreti, l'impatto che la creatività può avere quando è messa al servizio dei brand. La mostra sarà visitabile dal 25 al 28 aprile dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

“Sono molto orgogliosa di questa collaborazione con COMICON di Napoli, poiché riflette pienamente l'essenza dell'ADCI nel diffondere cultura e ispirare giovani e creativi in tutti i territori. Negli ultimi mesi, con gli organizzatori di COMICON, abbiamo creato tante attività, come il Meet and Greet con i Direttori Creativi e il grande show di Francesco Bozza, un desiderio che coltivavo da tempo. E poi quale palcoscenico migliore per lanciare il nostro nuovo format "ADCI Awards on Tour", concepito per diffondere l'eccellenza creativa dei progetti finalisti agli Awards al di fuori delle classiche piazze pubblicitarie. È proprio nell'apertura e nella diversità di prospettive che la creatività trova nuova linfa e traccia le strade di domani.” - commenta Angela Pastore, Membro del Consiglio ADCI con delega alle ambasciate locali.

Nel corso di COMICON, inoltre, ADCI organizzerà degli incontri con ospiti di spicco del settore, che si racconteranno al pubblico di COMICON attraverso i talk Meet & Greets, duplice occasione per mostrare anche i loro lavori attraverso la portfolio review. Il 25 aprile il protagonista sarà Domenico Manno, Executive Creative Director di LePub worldwide, il 26 aprile interverrà invece Pas Frezza, Executive Creative Director di VML, insegnante per IED e Accademia di Comunicazione e Mentor di UNA e il 27 aprile, infine, sarà la volta di Samanta Giuliani, Managing Partner e Chief Strategy Officer di SBAM.

Questi talk saranno una grandissima opportunità per incontrare le menti creative che si celano dietro importanti progetti: oltre ai talk infatti, avranno luogo anche le portfolio review per toccare con mano i lavori più belli e creativi.

Per la realizzazione della mostra un ringraziamento va al team di ADCI, nello specifico a Claudio Campagna, Valentina Consani, Domenico Lagano, Nicoletta Lindquist, Leonardo Torelli del MAC Laboratoriominiera Master Art Direction & Copywriting - Politecnico di Milano | POLIdesign e al Segretario Generale & Project Lead ADCI Caroline Yvonne Schaper.

ADCI presenta The Amazing Bar Spot: lo speech show di Francesco Bozza sulla pubblicità, fumetti, games e cultura pop. Special Guest: Vincenzo Comunale.

Direttamente dal palcoscenico di Zelig Milano, il tempio del cabaret italiano, arriva al COMICON di Napoli The Amazing Bar Spot, lo speech show sulla pubblicità ideato e condotto dal pubblicitario Francesco Bozza con la partecipazione straordinaria di Vincenzo Comunale. Uno spettacolo a metà strada tra divulgazione e stand up comedy, perfetto mix tra la visione di spot pubblicitari che hanno lasciato il segno nell’immaginario popolare, spesso inediti e mai visti in Italia, e il racconto delle loro storie curiose e sorprendenti. Uno show super pop, che per l’occasione sarà completamente dedicato alle tematiche del COMICON: dai fumetti dei supereroi ai manga giapponesi, dai videogames al mondo dei cosplayer.

Un’occasione unica che avrà luogo domenica alle ore 11:30 per scoprire che a volte la pubblicità può essere davvero più bella e più interessante dei programmi che interrompe: una vera e propria forma d’intrattenimento al servizio delle marche, dei prodotti e dei servizi, parte della nostra cultura e del nostro immaginario. Un mondo ricco di bellezza, di creatività, di colpi di genio, di intelligenza, di ironia e di autoironia.