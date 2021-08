L'Aquarium di Napoli aperto ad agosto: informazioni e orari

Aperto anche ad agosto l'Aquarium di Napoli, all'interno della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

INFO E DETTAGLI:

ORARIO dall'1 al 31 agosto:

dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20:45.

Gli ingressi sono ogni 45 minuti (10:00, 10:45, 11:30 speciale "Tutti a tavola!", 12:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00 ultimo ingresso).

Costo dei biglietti di ingresso:

• Intero € 7,00 (a partire dai 12 anni compiuti)

• Ridotto € 5,00 (valido dai 4 a 12 anni; per accompagnatori disabili, over 70, studenti universitari con tessera)

• Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 4 anni

• Gruppi (minimo 10 max 40 persone) € 5,00

• Scuole (minimo 15 pax) € 4,00 solo ingresso, € 5,00 con guida

• Famiglie (2 adulti e 2 figli da 4 a 12 anni) € 20,00

La guida ha un costo aggiuntivo di € 15,00

La visita sarà garantita solo con l'acquisto online al link: https://shop.aquariumnapoli.it e dopo aver preso visione e aderito a tutte le regole di accesso al sito necessarie per le disposizioni di contenimento epidemiologico da Covid-19.

Dal 6 agosto, secondo quanto previsto dal Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 art.3 1. c) Impiego certificazioni verdi COVID-19, l'accesso è consentito ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Il personale della Fondazione Dohrn procederà alla verifica del possesso del titolo per l’accesso all’Aquarium di Napoli secondo le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

Tutte le comunicazioni in merito alle condizioni di visita saranno esplicitate nel sistema di prenotazione alla voce "Avvertenze speciali" che compariranno in fase di compilazione del biglietto di acquisto. Il biglietto sarà generato in modalità telematica e inviato in formato pdf alla email indicata dall'utente il quale dovrà provvedere alla sua esibizione in formato cartaceo o digitale attraverso smartphone o tablet all'arrivo in sede. Il personale predisposto all'accettazione controllerà il numero di ordine.

In mancanza del biglietto acquistato online è possibile acquistare il biglietto presso la biglietteria dell'Aquarium, ma l'accesso non è garantito e viene consentito solo se non è saturata la capienza per turno di visita da parte dei possessori di biglietto acquistato online.

Lo staff ricorda inoltre ai visitatori che non è consentito l'ingresso ai cani, anche di piccola taglia (sono ammessi solo i cani guida), è vietato utilizzare il flash, è vietato appoggiare le mani agli acrilici delle vasche espositive, è fatto obbligo di rispettare il percorso indicato con apposita segnaletica.

Per qualsiasi informazione scrivere a biglietteria@fondazionedohrn.it o telefonare al numero 0815833442.

Eventuali variazioni di orario, condizioni di visita e comunicazioni ai visitatori saranno prontamente pubblicati sulla pagina Facebook e sul sito della Fondazione Dohrn

