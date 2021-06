Aquarium di Napoli, ancora una giornata a ingresso gratuito

Orario non disponibile

Dopo il tutto esaurito in poche ore per l’ingresso libero in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani e la crescente richiesta dei cittadini, l’Aquarium rinnova la formula gratuita - esclusivamente su prenotazione al link https://shop.aquariumnapoli.it - venerdì 11 giugno con ingressi a partire dalle 15.30 sino all’ultimo turno di accesso previsto per le 18.30 (le visite durano 45 minuti).

Potranno accedere 45 persone alla volta che saranno accolte da guide scientifiche che accompagneranno i visitatori ad osservare la biodiversità del Mediterraneo ed in particolare del Golfo di Napoli e a conoscere i segreti e la storia dell’Aquarium.

Dopo questo secondo speciale appuntamento, da sabato 12 giugno, l’Aquarium sarà aperto nei weekend a pagamento con apertura ore 10 – chiusura ore 19.45 (ultimo ingresso ore 19.00).

Costo dei biglietti di ingresso:

- Intero € 7,00 (a partire dai 12 anni compiuti)

- Ridotto € 5,00 (valido dai 4 a 12 anni, per accompagnatori disabili, over 70, studenti universitari con tessera)

- Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 4 anni

La visita è garantita solo con la prenotazione al link: https://shop.aquariumnapoli.it

In mancanza di prenotazione è possibile acquistare il biglietto presso l’Aquarium, ma l’accesso non è garantito e viene consentito solo se non è saturata la capienza dell’Aquarium da parte dei prenotati.

Per qualsiasi scrivere a biglietteria@fondazionedohrn.it o contattare il numero 0815833442.

Seguendo i canali social della Fondazione Dohrn è possibile essere sempre aggiornati sulle novità e le informazioni rivolte al pubblico per l’Aquarium e per tutte le strutture visitabili della Stazione.