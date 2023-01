Achille Lauro Unplugged arriva a Napoli

Dopo aver conquistato la scorsa estate un enorme successo con il tour Achille Lauro Superstar with Electric Orchestra insieme all’Orchestra della Magna Grecia e alla sua rock band che si è esteso per oltre dieci settimane ai festival e alle arene estive più importanti d’Italia, Achille Lauro è pronto a tornare sui palchi dei teatri nazionali a gennaio e febbraio con Achille Lauro Unplugged, gli imperdibili eventi esclusivi in cui il pubblico potrà ascoltare per la prima volta live la performance di Achille Lauro con un arrangiamento del tutto rivisto in chiave acustica, una nuova versione più introspettiva ed essenziale prima a Roma e Milano e poi nelle tappe successive di Napoli, Bari, Bologna, Torino e Firenze.

Achille Lauro Unplugged, prodotto da Friends & Partners, può finalmente inaugurare il nuovo anno: 11 attesi appuntamenti in teatro tracciano il percorso di questo speciale viaggio in musica, che ha già registrato diversi sold out, in partenza dall’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia di Roma (22, 26 gennaio e 17 febbraio) per poi toccare il Teatro degli Arcimboldi di Milano (24 e 25 gennaio e 14 febbraio), il Teatro Augusteo di Napoli (2 febbraio), il Teatro Team di Bari (3 febbraio), l’Europauditoriumdi Bologna (13 febbraio), il Teatro Colosseo di Torino (20 febbraio), il Teatro Verdi di Firenze (23 febbraio).

“Quest’anno mi sono dedicato tantissimo al live - racconta Achille Lauro - ho cercato di rivedere tutte le persone che aspettavo di vedere da tre anni e sto cogliendo ogni occasione possibile per farlo. Questi live Unplugged sono un regalo per il mio pubblico e anche per me. Un momento intimo in cui poter godere della bellezza della musica e delle sue parole.”

Achille Lauro sarà accompagnato dalla sua super band di 5 elementi composta dal Maestro Gregorio Calculli (pianoforte, mellotron, chitarra acustica), Marco “Lancs” Lanciotti (batteria, arrangiamenti, direzione musicale), Nicola Iazzi (basso), Riccardo “Kosmos” Castelli (chitarra), Amudi Safa (seconda chitarra) a cui si aggiungerà una nuova preziosissima compagna di viaggio: Sofia Volpiana (violoncello) per rendere lo show musicalmente ancora più suggestivo.

Per la prima volta il grande pubblico dei teatri più prestigiosi d’Italia potrà lasciarsi conquistare dall’unicità che da sempre contraddistingue Achille Lauro e godersi ogni attimo di questo show speciale in versione unplugged, una sorta di best of dal vivo in cui ci sarà spazio solo per la musica.

Achille Lauro Unplugged è l’appuntamento perfetto per ascoltare tutti i brani prodotti negli anni dai primissimi dischi a oggi, da Cenerentola, Ora e per sempre, Lost for life, Ascensore per l’inferno riarrangiati per l’occasione a Rolls Royce, Me ne frego, Maleducata, C’est la vie, 16 marzo, Bam bam twist, Solo noi, Marilù, Domenica, Stripper fino a Che sarà (Elektra Records/Warner Music Italy) la sua più recente produzione discografica.

Lo show e il light design saranno a cura di Jacopo Ricci già artefice dei palcoscenici di artisti del calibro di Martin Garrix, Janet Jackson e Travis Scott. Le luci Led e i laser futuristici lasceranno spazio a una parentesi monocromatica sospesa tra il chiaroscuro e il bianco e nero e il palco, in contrasto con l’illuminazione, avrà un allestimento minimale impreziosito da una scenografia in marmo che richiama in chiave postmoderna il mondo neoclassico per dare spessore alla performance. L’estetica e la musicalità si faranno quindi speculari e consentiranno al pubblico di riconoscere l’essenza dell’artista e concentrarsi il più possibile sulla sequenzialità dei suoni e delle parole.

Achille Lauro è anche impegnato parallelamente con il tour negli istituti superiori italiani per il progetto Achille Lauro nelle scuole con il supporto di H-farm, Amazon e Code.org, un’occasione speciale dedicata alle nuove generazioni per stabilire un dialogo tra gli studenti e il cantante da sempre sensibile alle tematiche che riguardano i ragazzi. Fino al 3 febbraio, gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, potranno partecipare all’iniziativa componendo una “lettera al futuro”. Le migliori cinque realizzate con il linguaggio del Coding riceveranno un premio, fornito da Amazon, consistente in un set di prodotti tecnologici per un valore complessivo di 50,000 euro da suddividersi fra le scuole che hanno supportato i primi cinque classificati nel realizzare il progetto. Inoltre, 250 partecipanti saranno selezionati per assistere all’evento conclusivo del tour, in cui saranno annunciati i vincitori e dove si esibirà live Achille Lauro.

IN FOTO: Achille Lauro ph. LEANDRO MANUEL EMEDE