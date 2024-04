Gli Occhi di Argo|sul carcere: nuova pubblicazione della rivista letteraria Achab

A 10 anni dalla sua nascita, la redazione della rivista letteraria "Achab" annuncia la pubblicazione del nuovo volume dal titolo "Achab. Gli Occhi di Argo|sul carcere" (Kulturjam Edizioni) a cura di Nando Vitali e Giuliana Vitali.

L'incontro napoletano si terrà martedì 16 aprile alle ore 18.00 presso uno dei punti culturali tra i più attivi della città di Napoli: la libreria Iocisto.



Interverranno:

NANDO VITALI (direttore di Achab)

SILVIO PERRELLA (critico letterario, scrittore)

EMILIA SANTORO (scrittrice, studiosa indipendente di tematiche socio-culturali)

ATHOS ZONTINI (scrittore, autore Rai)

MARA FORTUNA (docente, giornalista, scrittrice)

CINZIA MARTONE (operatrice culturale, Gruppo Iocisto)



Con la partecipazione di:

MARCO ZURZOLO (musicista)



Con gli autorevoli contributi di artisti engagé emergenti e affermati, “Achab. Gli occhi di Argo|sul carcere” esplora il tema complesso delle carceri in Italia e nel mondo – come in Turchia, in Africa per esempio – attraverso saggi, racconti, reportage, poesie, cinema, graphic novel, illustrazioni offrendo al lettore diverse prospettive e sguardi quasi a ricordare il mitologico guardiano Argo dai cento occhi. Ma la reclusione, la prigionia non è solo luogo fisico ma anche frammentata situazione esistenziale tra lotta e smarrimento nello spazio e nel tempo.

Tra le collaborazioni – come Erri De Luca, Susanna Marietti, Filippo La Porta, Matteo Giusti, Giyasettin ?ehir, Simona Maggiorelli, l’Associazione “Artisti Dentro” e tante altre – è presente un prezioso scritto inedito di Charles Simi?, scomparso un anno fa, tradotto da Paolo Febbraro.



Ingresso gratuito.