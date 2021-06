Achab alla Fondazione Premio Napoli

Primo incontro per il nuovo numero della rivista letteraria Achab che si terrà martedì 15 giugno alle ore 17.30 presso la Fondazione Premio Napoli al Palazzo Reale.



La rivista letteraria semestrale Achab, fondata e diretta da Nando Vitali, nasce a Napoli nel 2013. Arriva oggi all'undicesimo numero

curato da Maria Rosaria Vado e Giuliana Vitali, raccontando la musica attraverso preziose collaborazioni.

L'incontro verte sull'importanza della musica nella società contemporanea e del suo rapporto con le altre arti. Su questo

numero ne parlano musicisti, scrittori, critici come Filippo La Porta, Marco Zurzolo,

Athos Zontini, Silvio Perrella, Gianni Maroccolo e tanti altri ancora, ognuno dalla propria angolazione ma in una polifonia

comune.

Il Presidente della Fondazione Premio Napoli Domenico Ciruzzi aprirà l'incontro che si avvarrà degli interventi musicali di Enzo Nini, Pasquale De Paola e della voce narrante dell'attrice Patrizia Di Martino.

"Achab ci aiuta proprio a non perdere la rotta nel mare della cultura. È un'antenna sensibile che percepisce le nuove emergenze qualitative e letterarie. La Letteratura deve uscire dai salotti e coinvolgere i giovani nei nostri territori ed è perciò un progetto in linea con quello della Fondazione Premio Napoli"

(Domenico Ciruzzi, Presidente della Fondazione Premio Napoli).

