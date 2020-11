Napoli, l’Accademia dei Segreti: Itinerario esoterico

Napoli è da sempre stata una città dai mille volti, e tra questi di certo non mancano anche quelli più oscuri e segreti. Un cammino magico alla scoperta di luoghi esoterici e palazzi incantati che non troverete nelle normali guide turistiche. Viaggeremo nel tempo per arrivare in angoli nascosti ai turisti ma anche ai napoletani e di certo rimarrete sorpresi e meravigliati per quanto starete per scoprire. L’itinerario segna la topografia esoterica di Napoli in un arco di tempo che va dall'antichità ai nostri giorni. Simbolismi magici, alchemici, astrologici e cabalistici svelano il volto segreto della città. Inizieremo il nostro percorso da, PIAZZA DANTE, dove vivremo il magico connubio tra acqua, terra, aria, fuoco e l'energia vitale del caduceo mercuriale con le “virtù celate” inoltrandoci progressivamente in un labirinto interpretativo che "rivitalizza" la, VIA TOLEDO, in palazzi da sempre conosciuti ma "ignorati". La porta alchemica, le presenze angeliche o infere prendono corpo in un gioco di rimandi simbolici dai quali è difficile evadere.

Termineremo nella, PIAZZA DEL PLEBISCITO, una delle piazze più belle e famose d’Italia, distinta dal suo "Genius Loci", un'anima che allude alle diverse dimensioni spazio-temporali del luogo iniziando dal segreto delle “Statue Equestri” legate alla maledizione della Regina Margherita, poi all’inquietante presenza di palazzo Reale. Concluderemo con la Basilica Pontificia di San Francesco di Paola, svelandovi la numerologia e geometria alchemica che custodisce.

- Percorso Guidato a piedi, si svolge nel centro di Napoli con inizio Piazza Dante, si proseguirà per Via Toledo con termine in Piazza del Plebiscito.

Appuntamento ore:10:30

INIZIO TOUR ORE:10:45

Durata del tour: 2:30 ore

- Luogo d’incontro: Napoli - Piazza Dante vicino monumento di Dante.

Il ticket comprende:

Visita guidata con 2 guide esperte di esoterismo e storia.

OBBLIGATORIO:

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

• Dare le generalità alla prenotazione per mantenere un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

