Accademia Caliendo: Open Day 2024

Il giorno lunedì 12 febbraio, ore 17:30, alla prestigiosa Accademia Caliendo, si terrà un vero e proprio ''Open Day'' per tutti i visitatori che si presenteranno alla struttura. Il maestro e vocal coach Gianfranco Caliendo, assieme al suo staff, terranno dunque uno stage di tecnica vocale moderna totalmente gratuito.

L'Accademia Caliendo è stata fondata da Gianfranco Caliendo nel 1998. Dopo otto anni di attività, nel 2006, è stata trasferita a Pianura, in un'ampia struttura che ospita anche uno studio di registrazione professionale: ''Officine della Musica''. I corsi abbracciano ogni aspetto della musica: canto moderno, strumenti e persino musicoterapia. La struttura ha annoverato centinaia di allievi, ed è divenuta un incredibile punto di riferimento in Campania.

Ogni anno, l'accademia organizza un vero e proprio spettacolo in teatro, corredato dalla produzione di un CD di beneficenza, che dà modo ai suoi allievi di esprimersi al meglio e condividere con il pubblico i propri progressi in campo musicale.



Gianfranco Caliendo è stato, dal 1974 al 2012, iconico frontman, voce solista, chitarrista e autore del gruppo pop Il Giardino dei Semplici, band italiana rappresentativa degli anni ‘70 e ‘80: 4 milioni di copie vendute; tre Festivalbar e un Festival di Sanremo; 14 albums pubblicati e oltre 2000 concerti tenuti in tutto lo stivale. Numerose le hits della band, che hanno segnato diverse generazioni: M’innamorai; Tu, ca nun chiagne; Una storia; Vai; Miele; Angela; Concerto in La minore; Silvie; Carnevale da buttare; ...E amiamoci. Caliendo ha scritto canzoni con diversi colleghi illustri, ed è riapprodato al Festival di Sanremo nelle vesti di produttore e autore per ben due volte, firmando nel 2001 il successo mondiale ''Turuturu'' (1.200.000 copie vendute), interpretato dalla figlia Giada. Oggi è un cantautore indipendente ed il leader della Miele Band, con all'attivo albums di grande impatto.



Accademia Caliendo

Via Trovatore 55 – Napoli

E’ gradita la prenotazione telefonica:

081/19363303 – 081/7260637 – Whatsapp: 3490701579