“'A voce e mamma” in scena a San Giorgio a Cremano

Sabato 11 Maggio alle ore 19.45 presso il piccolo ma accogliente teatro della parrocchia di Sant’Antonio di Padova ubicato a San Giorgio a Cremano alla via E.Gianturco,44, le compagnie teatrale “le Ali del Teatro" e “ Saranno famosi” con la partecipazione canora di Ciro Masi, porteranno in scena lo spettacolo “A’ voce e mamma” .

Spettacolo recitato e cantato di due atti.

Dopo un breve intervallo dovuto ai fatti ben noti i due scrittori e registi , nonché amici di vecchia data hanno deciso di unire le forze è creare una spettacolo per la festa della mamma , ispirandosi ai fatti di ogni giorno , dove ognuno di noi è partecipe e attore.

La rappresentazione si divide in due atti intervallati prima e dopo da canzoni dal vivo del bravo Ciro Masi , nel primo atto vedrà la compagnia teatrale “ Le Ali del Teatro” nella farsa comica “ Mi vendo stù negozio” scritto dall’autore Mario Pasquale che insieme a Melania Raia ne ha curato la regia, mentre nel secondo atto si esibirà la compagnia teatrale “ Saranno famosi” diretta da Peppe Borrelli con la co-regia di Maria Brancaccio nella farsa divertente “ ‘O bruoglio”.

A conclusione dell’evento una piccola scenetta scritta giusto per l’occasione “ A voce e mamma” dove all’amore per i figli nonostante cambiano le generazioni resta invariato.

Tutto il Cast è composto dai seguenti attori : Mary Fazio, Anna Iovino, Michela Paudici, Cetty Cascione , Nico Palladino , Pasqualina Brancaccio, Ida Bovio, Pasquale Piro, Max D’Onofrio, Bianca Voccia e alcune comparse.

Un'esibizione spensierata di sano divertimento , in un momento cosi difficile.