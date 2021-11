Â Scòla 'e Ferdinando: lezioni spettacolarizzate di lingua napoletana

? ?????? ?? “?????????? ?? ???? ????? ?????? ?? ??????? ??? ?? ??????? ?? ?? ?????????? ? ??????? ?? ?????? ?? ????????

 SCOLA 'E FERDINANDO è un particolarissimo corso di lingua napoletana spettacolarizzato, scritto e interpretato da Davide Brandi (già autore del libro e dello spettacolo “Tombola Storica napulitana del 1734 a llengua napulitana”)

Quiz, giochi, spiegazioni delle "male parole", interessanti esercitazioni coinvolgeranno il pubblico in prima persona. Ferdinando IV, che fa un sogno prevedendo che negli anni 2000 i "suoi" napoletani si riempiranno di inglesismi e scriveranno con una pessima ortografia napoletana, decide di intervenire istituzionalizzando la lingua con tanto di prammatica che leggerà al popolo, sino a dimostrare loro che con tale intervento, sarà il mondo ad usare "napoletanismi" e persino alla corte inglese di Elisabetta II gli inciuci reali saranno in napoletano.

Ferdinando sarà interpretato da Davide Brandi e sarà accompagnato in questo goliardico viaggio da Maria Carolina d'Austria (la moglie di Ferdinando, da lui chiamata nello spettacolo 'A GGERMANESE) e da vari ospiti che si alterneranno nelle quattro puntate.

Parcheggio custodito e gratuito nella Reggia.

P?? ?????????? ???????????? ?/? ??? ????????s? ??????????:

????@??s??????????.??

3760666321