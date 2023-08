Buon Compleanno Ezio! A day in another world: concerto di mezzanotte dedicato a Ezio Bosso a Villa Di Donato

La notte tra martedì 12 e mercoledì 13 settembre, Villa di Donato ospita il primo concerto di mezzanotte (A day in another world), per il cinquantaduesimo compleanno di Ezio Bosso (Torino 13 settembre 1971 – Bologna 14 maggio 2020), curato dal TTR piano trio -Things That Remain- Mario Montore, pianoforte, David Romano, violino, Diego Romano, violoncello.

Le citazioni tratte da Ezio Bosso si incrociano e si incontrano: note, parole, silenzi intessono la tela di questo concerto.

Patrizia de Mennato, motore pulsante della vita artistica di Villa di Donato, e David Romano, curatore delle rassegne e delle sorprese di musica classica, rendono omaggio ad un gigante della musica del XXI secolo, a lui legati da profonda amicizia.

“Applaudire Ezio Bosso a Caserta, a Villa Pennisi, per tre estati consecutive, ed ancora all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia o a Benevento, ammirarne le doti umane e di grandissimo musicista, è stato un privilegio che ha poi cementato un’amicizia, una stima, un legame, che accomuna tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di incontrarlo. Queste mie esperienze di vita, intense - spiega Patrizia de Mennato, ideatrice e curatrice artistica di Live in Villa di Donato -, fanno sì che la Villa, quando ve ne è occasione, possa far risuonare le sue musiche, da lui composte o per lui significative, a traghettare al pubblico un’eredità musicale di raro valore. Se le sue lezioni magistrali tendevano a rinsaldare il ponte con i compositori e la musica del passato, con il ricordo vivo, in occasione di un compleanno, non possiamo che gettare le basi per un ponte che tende al futuro, anche nell’ora, quella di mezzanotte, che fa da staffetta da un giorno a quello successivo, un’ora in cui, nei suoi concerti, Ezio avrebbe indicato la luna e a lei si sarebbe rivolto.”

"Ogni volta che mi chiedono di suonare la musica di Ezio - dichiara David Romano, Primo dei Secondi violini dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia -, per me è un’occasione nuova e sempre diversa per scoprire qualcosa che riguardi lui, la sua musica o le persone che lo hanno amato. Il caso vuole che Napoli non avesse mai festeggiato Ezio, nonostante un rapporto elettivo molto forte tra la mia città ed il mio grande amico. Quest’anno avrò l’occasione di poterlo festeggiare per ben due volte: a mezzanotte del 12 settembre, a Villa Di Donato, in compagnia di Diego Romano al violoncello e Mario Montore al pianoforte, suoneremo le sue musiche per trio; il giorno dopo, mercoledì 13 settembre con la Nuova Orchestra Scarlatti, suonerò sotto la direzione di Carlo Rizzari. Sono occasioni particolari per poterlo festeggiarlo attraverso la sua musica, la mia città e i suoi amici."

INFO

Biglietto Unico: 40 euro

La cena, compresa nel biglietto, precede il concerto (alle ore 22.00) e proporrà un menù interamente dedicato ad Ezio Bosso e ai sapori napoletani da lui prediletti.

L'orario di apertura della Villa per questo concerto è alle ore 22,00. I biglietti sono acquistabili anche presso CONCERTERIA (Via Michelangelo Schipa 15, 80122, Napoli - www.concerteria.it). La prenotazione effettuata a prenotazioni@villadidonato.it si intende confermata solo con l'acquisto del biglietto.

L'acquisto in Villa è possibile solo last minute prima dello spettacolo, avendo richiesto la disponibilità dei posti a prenotazioni@villadidonato.it dalle ore 12 del giorno dello spettacolo.