Enigmi senza frontiere al Centro Commerciale La Cartiera

Gli antichi dicevano che “Mens sana in corpore sano”, ma oggi siamo ben in grado di dire che la locuzione latina è vera e valida anche al contrario. Tenere in allenamento le capacità cognitive, infatti, apporta anche un gran benessere fisico allontanando le tensioni e favorendo il relax. Basta davvero poco per fare ginnastica mentale: leggere, contare al contrario, fare la settimana enigmistica, risolvere qualche sudoku. Ma il Centro Commerciale La Cartiera ha pensato di rendere questo esercizio mentale un po’ più piacevole.

Fino al 18 aprile la Galleria ospiterà Enigmi senza frontiere, un grande evento con sfide intelligenti, prove d’ingegno e tante altre sorprese. Un vero e proprio “festival della logica”, concepito per stimolare la mente e stuzzicare l'acume in modo divertente. Attraverso tutti i brain game in Galleria, infatti, i visitatori potranno mettersi in gioco e sviluppare, allo stesso tempo, le loro competenze di problem solving.

Enigmi senza frontiere è un evento completamente gratuito: un’occasione da non perdere per passare una giornata diversa dal solito e, tra un acquisto e l’altro, dedicarsi a un gioco che migliori la concentrazione, contrasti lo stress e strappi un sorriso. Per essere sempre informati sulle promozioni e sugli altri eventi del Centro è consultabile il sito www.cclacartiera.it e le pagine social del Centro, sempre aggiornate e ricche di contenuti.