"Ride bene chi ride a giugno": 5 spettacoli gratuiti di cabaret

Sarà un divertentissimo giugno quello al Centro Commerciale Neapolis, con ben cinque spettacoli gratuiti di cabaret.

Cinque imperdibili appuntamenti per ridere insieme a tanti comici locali, molti dei quali hanno calcato il palcoscenico del famoso programma televisivo Made in Sud. I comici si esibiranno in esilaranti spettacoli di recitazione e improvvisazione nell’area eventi di Piazzetta Vesuvio, al primo piano del Centro Commerciale.

L’evento inizierà venerdì 2 giugno alle 18:30 con lo spettacolo delle Sex and The Sud, insieme a Luisa Esposito e Floriana De Martino.

Le risate proseguiranno poi nella serata di domenica 4 giugno alle 18:00 con Mino Abbacuccio, il comico di origini napoletane che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie al programma Made in Sud con lo sketch “Saluta Titì”.

Il terzo appuntamento, domenica 11 giugno alle 18:30, vedrà l’esibizione di Enzo e Sal (Vincenzo Busto e Salvatore Strazzullo), lo spassoso duo che ha conquistato il pubblico sotto i riflettori di Made in Sud grazie alle scenette dell’”Incazzatore Personalizzato”. Domenica 18 giugno alle 18:30, invece, i protagonisti dello show saranno Peppe Iodice e Francesco Mastandrea, il duo che con il nuovo tour Peppyssimo sta raccontando la quotidianità con ironia e riferimenti ai cittadini campani.

Nell’ultimo spettacolo della rassegna, domenica 25 giugno alle 18:30, la comicità sarà accompagnata anche dalla musica del trio Radio Rocket composto da Cesare Segreto, Carmine De Chiara e Federico Di Napoli.

Inoltre, in occasione di ogni spettacolo, anche i giovanissimi potranno divertirsi a partire dalle 17:00 con animazione e giochi.

Per concludere le serate in bellezza, al termine di ogni show sarà possibile scattare una foto ricordo insieme ai comici. Insomma, nel mese di Giugno al Centro Commerciale Neapolis si riderà tanto, ma proprio tanto!