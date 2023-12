99 Posse in concerto al Bellini

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 26/12/2023 al 26/12/2023 Orario non disponibile

Il 26 dicembre, i 99 Posse arrivano al Teatro Bellini di Napoli.

Con oltre trent’anni di carriera alle spalle celebrati con la pubblicazione dei due inediti “Comanda la gang” e “Nero su bianco” nel 2021 e una lunga stagione di concerti nel 2022 che li ha riportati al centro del panorama musicale italiano, i 99 Posse hanno segnato la storia di un genere, con album pluripremiati come “Curre curre guagliò”, “Cerco tiempo” e “Corto circuito” e migliaia di concerti che hanno cambiato il modo di fare e vivere la musica in Italia e non solo.

La loro lunga tournée, che li ha portati nelle piazze e sui palchi di tutta Italia si concluderà nella cornice del Teatro Bellini, nella loro Napoli.