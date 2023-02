80 voglia di cantare!: spettacolo musicale di Milena Setola

Ricca di novità la terza edizione della rassegna A teatro con gusto dell'Associazione Insolitaguida Napoli al Piccolo Teatro dei Lazzari Felici. Ogni sabato sera (e non solo) uno spettacolo differente, ma sempre all'insegna della napoletanità. Sabato 18 febbraio, in programma lo spettacolo musicale 80 voglia di cantare! della poliedrica Milena Setola.



Un estratto del suo spettacolo teatrale, che farà rivivere agli spettatori la frizzante atmosfera che si viveva negli anni ’80 attraverso una selezione dei grandi successi di quegli anni interpretati in maniera impeccabile.

Nel corso della serata, sarà servita ai tavoli una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per prendere parte all'evento a numero chiuso è necessario prenotare chiamando o inviando un whatsApp al 3500121224 oppure tramite il sito web www.lazzarifelici.it