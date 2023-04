Sono trascorsi sessanta anni dal primo volo operato dall’Air France da Napoli per Parigi, la rotta fu inaugurata il 13 aprile 1963 quando partì da Capodichino il primo “Caravelle” per la capitale francese, che veniva collegata a Napoli con due voli settimanali. Il mitico aereo Caravelle venne sviluppato dagli ingegneri francesi fin dal 1950, risultando per quel tempo uno degli aerei più affidabile e popolare. I primi voli regolari di Air France in Italia iniziano nel 1934, mentre già dal 1929 esisteva un collegamento da Napoli per Marsiglia con idrovolanti.

Per festeggiare la ricorrenza si è tenuta una tavola rotonda presso l’Institut français Napoli- Palazzo Grenoble in Via Crispi, dal titolo: “Napoli: città aperta, sostenibile e connessa” alla quale hanno partecipato:

Eléonore Tramus, Direttore Generale Air France-KLM East Mediterranean; Lise Moutoumalaya, Console di Francia a Napoli; Roberto Barbieri, Amministratore Delegato Gesac S.p.A.; Frédéric Meyer, Direttore Atout France Italia-Grecia-Svizzera; Giuseppe Sernicola, SVP New Initiatives Leonardo Aerostructures; Felice Casucci, Assessore al turismo Regione Campania e Carla de Negri, Direzione organizzativa Borsa Mediterranea del Turismo. «Siamo orgogliosi di servire Napoli da ben 60 anni - ha affermato Eléonore Tramus - Napoli è sempre stata storicamente una tappa essenziale delle rotte dalla Francia e tuttora rappresenta una destinazione importante del nostro network.

Per Air France l'Italia è, escludendo il mercato interno francese, il secondo mercato in Europa e la Regione Campania resta un’area strategica della nostra presenza nel Belpaese. Attraverso il nostro hub di Parigi-CDG permettiamo ai napoletani di raggiungere ben 127 destinazioni in Europa e nel mondo».

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC ha così commentato: «Festeggiamo con entusiasmo i primi 60 anni di Air France a Napoli, vettore storico che ha da sempre avvicinato Napoli alla Ville Lumière e al resto del mondo, grazie alla rete di collegamenti offerti dall’hub di Parigi Charles De Gaulle, tra i primi tre scali europei per traffico passeggeri e secondo maggiore hub collegato con Napoli per numero di posti offerti. Negli ultimi 10 anni Air France ha più che raddoppiato il numero di voli per Parigi che quest’estate arriverà a 3 al giorno, con incremento a 4 in periodi di maggior domanda di traffico, a conferma della solida partnership fondata sui comuni obiettivi di qualità del servizio e puntualità dei voli».

Attualmente i collegamenti settimanali di Air France da Napoli a Parigi arrivano fino ad un numero di 23 voli diretti settimanali, operati principalmente con Airbus A320 e A321.