Sentimenti, 5Ritmi Master Class con Alessandro Moruzzi



Dalla testa ai piedi, passando dal cuore: "Sentimenti"

Danzando insieme le nostre risposte ai fatti della vita. Apriamoci e liberiamoci senza pudore, senza giudicarci e senza criticarci!

Onorando e rispettando le nostre diversità emozionali.

Facciamo amicizia con in nostri sentimenti.

"Per fare amicizia con i nostri sentimenti, possiamo ballarli, cantarli, recitarli, scriverli e dipingerli; possiamo

esplorarli e celebrarli in modo creativo".

Gabrielle Roth-Maps to Ecstasy

Una potente, profonda Master Class di livello Waves / Heartbeat, dove sarà possibile esplorare le intricate polarità complementari del nostro essere alla ricerca di maggiore chiarezza, semplicità e leggerezza. Con curiosità. Condividendo fiducia e rispetto per gli altri e per noi stessi.

Inerti > Fluidi

Tesi > Concentrati

Confusi > Liberati

Disconnessi > Ispirati

Intorpiditi > Quieti

Non è richiesto nessun prerequisito. Siete tutti benvenuti! Timidi ed estroversi, allegri e tristi, curiosi e cinici, piccoli e grandi. Danzatori esperti e acrobati da poltrona. E chi si avventura alla scoperta di questa pratica per la prima volta sarà doppiamente benvenuto e riverito.

Il seminario è in lingua Inglese e Italiano.



Alessandro Moruzzi è un insegnante 5Rhythms® certificato, accreditato per insegnare livello Waves e Heartbeat. È co-fondatore di The City Waves™ a San Francisco. Alessandro è anche musicista estemporaneo, Holistic Health Coach e Terapista certificato.

Nato nella sua indimenticabile Bologna, trascorre la prima metà della sua vita in Europa, adottando come seconda città' del cuore, San Francisco dal 1983 dove viva tuttora.

https://www.5rhythms.com/teachers/Alessandro+Moruzzi

https://www.thecitywaves.com/alessandro-moruzzi

Pagamento

EarlyBird scontato entro il 2 maggio

€ 55

€ 20 caparra

Intero dopo 2 maggio, entro il 21 maggio

€ 65

€ 30 caparra

Sul posto/alla porta

€ 70



Per avere il prezzo EarlyBird bisogna inviare caparra di €20 entro il 2 maggio 2022.

oppure €30 entro il 21 maggio

Per più informazioni: info@weyoga.it // +39 335 716 16 86 (Roberto)

Per garantirti il posto è necessaria la prenotazione, scrivi un messaggio WhatsApp con il tuo nome e cognome a: 335 716 1686 (Roberto)

Sconti: studenti, Under 30, per chi è in difficoltà finanziare .... previa comunicazione.

il costo include parte quota associativa



ALTRE INFO

Se hai bisogno di alloggio o altro chiedi a noi



Misure Covid-19

L'EVENTO SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID VIGENTI



COME ARRIVARE



Porto Petraio si trova all'uscita della fermata "Petraio" della Funicolare Centrale di Napoli.???

Ci si arriva:

prendendo la funicolare,?

?partenze da via Toledo, piazzetta Augusteo o da Piazza Fuga (vomero) o corso Vitt.Emanuele

in auto/moto a via Palizzi, in fondo a tutto è situata la stazione della funicolare centrale "Petraio" entrare ed uscire dall'uscita superiore.

a piedi percorrendo la salita del Petriao (corso Vitt. Emanuele - via L. Sanfelice - via A. Mancini - via A. Caccavello)