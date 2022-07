5^ edizione del premio Nazionale "19 luglio, Terra Viva, dalla parte della Legalità"

Quest’anno dove ricade il trentesimo anniversario della strage di via D’Amelio a Palermo cove persero la vita Il Giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio[1]), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Si è scelto di dare vita all’evento del premio su cinque territori diversi, il giorno 13 luglio 2022 via Nicotera n. 8 Comune di Quarto (NA) alle ore 19:00 dove verranno consegnati i premi il Pubblico Ministero dott. Paolo Itri, il Giornalista Mimmo Rubio; Il 14 luglio 2022 Piazza Gabriele D’Annunzio Qualiano (NA) alle ore 19:00 dove verranno premiati il Pubblico Ministero Dott. Giovanni Corona, Il Luogotenente della Marina Militare Italiana Massimiliano Latorre la Giornalista inviata del programma televisivo le iene Giovanna Nina Palmieri, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Nicola Tota Comandante Forze Operative Sud; Il 15 luglio 2022 via Don Minzoni palazzo anagrafe Caivano (NA) alle ore 19:00 dove verranno premiati il Dott. Biagio Chiariello e Don Maurizio Patriciello; Il 18 luglio 2022 nel Comune di Marano di Napoli (NA) alle ore 19:00 dove verranno premiati l’Ispettore della Polizia di Stato Veronica Quaranta e il Sergente della Marina Militare Italiana Salvatore Girone; Il 19 luglio 2022 nel Comune di Napoli presso la sala dei Baroni del Maschio Angioino alle ore 18:00 dove verranno premiati il Giudice Dott. Giuseppe Cioffi, il Dott. Vincenzo Carli la signora Veronica Barca vittima innocente della criminalità, la Preside dell’istituto Scolastico Alpi – Levi di Napoli Scampia Dott.ssa Rosalba Rotondo.

- dichiara Salvatore De Maio fondatore del premio che continua - in collaborazione con le amministrazioni comunali di questi Comuni abbiamo scelto di dare vita ad un evento articolato in tappe che dia un segno tangibile alla voglia di questi territori ed amministrazioni di essere schierate senza se e senza ma dalla parte della Legalità e a contrasto di ogni forma di criminalità.

La manifestazione sarà condotta prof. Angelo Zanfardino.

Collaborano nell’organizzazione lo staf dell’Associazione Terra Viva, la Dott.ssa Maria Massaro Presidente, la Dott.ssa Valentina Iannelli, la Dott.ssa Maria De Simone, l’Avv. Flavia Cannavale, l’Avv. Luisa Ciccarelli, il Vice presidente salvatore de Maio, il Prof. Angelo Zanfardino.

E’ doveroso ringraziare chi ha concesso all’evento la collaborazione, come la Polizia di Stato Italiana la quale ha autorizzato all’utilizzo del logo araldico della Polizia di Stato, inoltre sono stati concessi i patrocini della città Metropolitana di Napoli, del Comune di Qualiano, del Comune di Napoli, del Comune di Quarto, del Comune di marano di Napoli, del Comune di Caivano della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campani, del CSV Centro Servizi Volontariato di Napoli.