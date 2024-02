360° d'Amore: esperienza itinerante al parco sul mare di Villa Favorita

Una esperienza itinerante che esplora le molteplici sfaccettature dell’Amore all’interno di un contesto esclusivo: il parco sul mare di Villa Favorita.

Gli spettatori inizieranno il loro viaggio nell’Amore attraverso una visita guidata alla Palazzina dei Mosaici. Saranno poi condotti da una attrice in un percorso immersivo emotivo e sensoriale. L’Amore nelle sue diverse forme: romantico, familiare, amicale e la più grande forma d’amore, l’amore per se stessi. Un'esperienza coinvolgente che esplora la ricchezza delle relazioni umane.

Il viaggio si concluderà con un piacevole aperitivo con vino in terrazza.

Progetto di RI.TE.NA. Teatro