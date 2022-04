I 24 Grana in concerto alla Casa della Musica

I 24 Grana, una delle band più importanti della scena napoletana degli ultimi venti anni, annunciano la loro reunion con l’uscita, il 25 marzo, di un album celebrativo della loro carriera, “A Raccolta” (La Canzonetta / Self 2022), che è anche il titolo del loro nuovo brano inciso insieme dopo una lunga pausa, con l’importante featuring di Clementino.

Per festeggiare la band ritroverà il proprio pubblico in un tour del quale dicono “Vogliamo incontrare tutti quelli che continuano a seguirci e a cui siamo mancati, ma anche ai più giovani che ci ascoltano e che non hanno avuto la possibilità di ascoltarci dal vivo in passato. Ci sembra il momento giusto per una chiamata A Raccolta. Non sappiamo dove questo ci porterà, ma siamo felici di risalire insieme sul palco.”

A Napoli l'appuntamento è il 15 aprile alla Casa della Musica.

On stage la formazione storica: Francesco Di Bella (voce e chitarra), Renato Minale (batteria), Armando Cotugno (basso e voce), Peppe Fontanella (chitarra), al loro fianco Roberto Porzio /tastiere)

Biglietti su www.go2.it