“#12papà. Calendario della paternità”, a Somma Vesuviana si presenta il libro di Giovanni Salzano

Si terrà sabato, 25 novembre dalle ore 10:30, nella suggestiva cornice della Sala del Cenacolo, presso la Chiesa Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana (Napoli), la presentazione del libro del giornalista e social media manager, Giovanni Salzano, dal titolo “#12papà. Calendario della paternità” (Ultra edizioni - pp. 207 - 15,90 euro - Collana BarPapà).



«La violenza sulle donne ha senza dubbio una matrice culturale. Questo è un libro leggero che, però, racconta un gender gap che è molto lontano dall’essere superato. Le donne da sempre sono considerate prima di tutto mamme e casalinghe e, se un uomo cambia il pannolino, allora è un mammo. Certe cose possono farle solo le donne. Ecco il retaggio culturale che porta dentro la matrice maschilista che è, spesso, alla base di discriminazione e violenza». Così l'autore Salzano ha annunciato la nuova presentazione del suo libro, in occasione del 25 novembre, ovvero la Giornata internazionale contro la violenza di genere.



L’evento, in collaborazione con il quotidiano “IlMediano”, è a ingresso libero e nasce dalla fusione de “Le vie del gusto” e di “Officina Libri”, progetti culturali ideati dalla suddetta testata giornalistica, allo scopo di promuovere l'arte, la letteratura e l'enogastronomia sul territorio con degli appuntamenti itineranti. In particolare, l’incontro del 25 novembre presso la Chiesa Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana, sarà anche l’occasione per presentare la nuova stagione di eventi legati alle “Le vie del gusto”, i quali si svolgeranno sia attraverso la classica formula che con nuove tipologie di incontri tutti da scoprire legati più strettamente alle attività de “IlMediano” e “Officina Libri”.



Il libro di Giovanni Salzano“#12papà. Calendario della paternità” racconta in chiave ironica i nuovi modi di vivere la genitorialità in epoca contemporanea, andando a sfatare antichi miti legati alla figura paterna attraverso immagini comiche e toccanti al tempo stesso.



Il dibattito moderato dalla giornalista e scrittrice, Sonia Sodano, vedrà al tavolo dei relatori, oltre all'autore Giovanni Salzano: il Prof. Carmine Cimmino, storico, ideatore e fondatore (insieme a Carmela D’Avino, direttore di IlMediano.it,) de “Le vie del gusto”; la Dott.ssa Tania Sabatino, sociologa e giornalista.