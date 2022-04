Live music allo Spirits Cocktails'n'music, sul lungomare più bello del mondo

Venerdì 8 aprile Live Music sul lungomare più bello del mondo, allo Spirits Cocktails'n'music.

A partire 20.00 le porte apriranno in attesa di un live strepitoso con il supporto di ottimi cocktail in una location intima e piacevole.

Alle 22:00 partirà la musica dal vivo con Alessio Busanca alle tastiere e Salvatore Rainone alla batteria nel progetto WEEDFORBEAT.

In modo estemporaneo si muoveranno nei meandri della tradizione jazz per confluire nel mondo del new soul. Con l'ausilio dell' elettronica trascorreremo una serata stando insieme, divertendoci, ascoltando musica pregiata in uno spazio super curato.

Per info: 366 5058831.

Art Director e comunicazione: Rosa Vallefuoco