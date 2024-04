Zurich Bank apre una nuova sede in via dei Mille: ospiterà anche una raccolta di opere d'arte

Inaugurazione martedì 16 aprile della nuova sede di Zurich Bank a Napoli, in programma alle 17 in via dei Mille, 40. L'appuntamento vede la presenza di Silvio Ruggiu, direttore generale di Zurich Bank, Federico Gerardini, direttore commerciale di Zurich Bank, e Antonio Fiordellisi, area manager di Zurich Bank.

Sarà l'occasione per presentare gli spazi della nuova sede di Zurich Bank nel capoluogo partenopeo, che ospiterà una raccolta di opere d'arte: la Collezione Agovino che sviluppa una narrazione del concetto di "posto di lavoro", declinato non solo come luogo di dimensione estetica ma anche di relazione, formazione e responsabilità sociale