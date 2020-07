Salta la trattativa tra Prs e Whirlpool per lo stabilimento di Napoli

Prs Passive Refrigeration Solutions si è svincolata da ogni rapporto e trattativa con Whirlpool relativo alla cessione del suo ramo d'azienda di Napoli. Lo comunica la società in una nota. "Cessione - sottolinea - alla quale ostavano accordi vincolanti con il Governo ed i Sindacati gestiti da Whirpool con comportamenti contradditori e poco trasparenti". "In relazione ai gravissimi danni finanziari e reputazionali che Prs ha subito per inadempimenti e comportamenti di Whirlpool, la stessa ha conferito mandato ai propri legali per agire nei confronti del Gruppo nelle sedi e davanti a tutte le Autorità meglio viste al fine di ottenere il giusto e dovuto risarcimento", comunica Prs.

Inoltre Prs "ribadendo la serietà e consistenza della propria iniziativa di sviluppo imprenditoriale" comunica "che nonostante i ritardi e le difficoltà che tali rapporti hanno comportato ai programmi di crescita della società, inizierà a novembre del corrente anno la produzione dei container con brevetti innovativi in Abruzzo, in provincia di Teramo". L'investimento, sottolinea la società "sarà totalmente finanziato da capitali privati ed avrà una capacità produttiva iniziale di 1.500 container per arrivare, agli inizi 2022, a 6.000 container annui impiegando circa 350 addetti. A tale scopo è già stata costituita la Prs Eu Spa.

Le azioni intraprese in questo periodo da Prs hanno consentito di raggiungere importanti risultati ed ottenere riconoscimenti a livello internazionale, in particolare in Spagna, con il successo ottenuto nella sperimentazione effettuata nel 2019 relativa al trasporto di verdura e frutta fresca, che ha attirato l'interessamento attivo del governo della Catalogna nell'avviare una simulazione del trasporto di carne e frutta fresca dalla Spagna alla Cina con utilizzo della ferrovia sulla Via della Seta. In Russia, con la concessione del brevetto per i container a tecnologia Prs, che ha permesso la costituzione in partnership con primari operatori del Paese della società PRS-Eurasia per la produzione, gestione e assistenza sulla tratta centrale della Via della Seta". Mentre nei Paesi Nena (Near east and North Africa), conclude la società "la Fao ha indicato l'utilizzo dei container Prs per il trasporto intermodale in questi Paesi come mezzo prioritario sia per ridurre l'impatto ambientale, sia per abbassare i costi di trasporto delle derrate fresche".

Nota Whirlpool

"Whirlpool non condivide le affermazioni di PRS riguardo al sito di Napoli. L’accordo tra PRS e Whirlpool è scaduto alla fine di marzo 2020 e le discussioni tra Whirlpool e PRS relativamente alla reindustrializzazione del sito sono cessate in quella data. Whirlpool ritiene di aver agito in assoluto rispetto dei propri obblighi e in buona fede ed è pronta a qualunque azione sia necessaria per tutelare la propria reputazione. Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) è la principale azienda al mondo di elettrodomestici per la cucina e il lavaggio con un fatturato annuo di circa 20 miliardi di dollari, 77.000 dipendenti e 59 centri di produzione e di ricerca tecnologica nel 2019. Il Gruppo commercializza i marchi Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint e altri importanti brand in quasi tutti i Paesi del mondo".