Crisi Whirlpool, Uilm: "Ci aspettiamo dal Governo un progetto solido per Napoli"

“Il progetto annunciato giovedì dal Ministero dello Sviluppo Economico per il sito Whirpool di Napoli rappresenta una speranza che approfondiremo, ma naturalmente attendiamo di conoscere imprenditori e piano industriale prima di esprimerci. In ogni caso si pone la necessità di provare con ogni mezzo a interrompere la procedura di licenziamento che si concluderà a fine settembre”. Lo dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, e Crescenzo Auriemma, segretario generale della Uilm Campania.

“L’impegno poche settimane or sono assunto in prima persona dal premier Draghi con i lavoratori - proseguono i sindacalisti della Uilm - e il fatto che si parli da parte del MiSe di un progetto industriale nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ci fa sperare che possiamo trovarci di fronte a una occasione vera di riconversione industriale, ma le amare delusioni del passato ci insegnano a essere quanto più possibile prudenti e rigorosi, ad esempio chiedendo un impegno diretto di Invitalia in qualsivoglia progetto. Inoltre oggi il MiSe ci ha parlato di un hab della mobilità e questo ci fa capire che ci potrebbe essere il rischio di un frazionamento occupazionale”.

“In ogni caso - chiudono Ficco e Auriemma - dobbiamo provare a interrompere la procedura di licenziamento, poiché con essa in pratica è in corso un conto alla rovescia che scade a fine settembre. Chiediamo al Governo un intervento straordinario, magari attraverso la normativa più volte annunciata anti delocalizzazione di cui anche oggi si è fatto cenno: la nostra richiesta è che tale normativa sia adottata in tempi rapidi così che possa influire sulle vertenze in corso a iniziare da Whirlpool”.