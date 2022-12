Whirlpool, il sito di via Argine passa al Commissario ZES della Campania

Whirlpool Corporation comunica che, in data odierna, è stato formalizzato il trasferimento della piena proprietà dello stabilimento di Napoli, sito in via Argine 310, e delle relative pertinenze al Commissario straordinario di Governo per la Zona Economica Speciale (ZES) Regione Campania.

Secondo quanto contenuto nell’atto di vendita, la ZES Campania utilizzerà tale acquisizione ai fini della successiva cessione - mediante un bando pubblico - ad uno o più soggetti e finalizzato alla futura reindustrializzazione dell'area produttiva.