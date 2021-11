Whirlpool, Topo (Cisl): “Disimpegno della politica”

"Da parte del consorzio rilevo un certo impegno e probabilmente in questo momento le difficoltà nel risolvere la questione della Whirlpool di via Argine non sono nella volontà del consorzio, ma probabilmente in un modo sbagliato di affrontare la questione. Non oso e non voglio pensare che ci sia un problema legato a un certo disimpegno della politica, ma lo metto tra le ipotesi". Così Salvatore Topo, segretario regionale della Cisl Campania, interpellato sulla vertenza Whirlpool in occasione del convegno della Cisl organizzato oggi a Napoli, alla presenza del segretario generale Luigi Sbarra, per l'anniversario del primo congresso della confederazione. "In questo momento - ha spiegato Topo - non siamo proprio in una fase di stand by, siamo però in una fase di riflessione perché ovviamente in Italia nessuna situazione è mai facile da portare avanti. Lo è ancora meno quando ci sono delle realtà industriali che vengono letteralmente violentate da regole assurde e anche da libertà delle imprese che sono assurde e che non tengono conto che dietro qualunque difficoltà alla fine ci troviamo sempre lavoratrici e lavoratori, quindi persone, famiglie e la comunità delle aree di crisi. Nonostante ci sia una forte pressione, a maggior ragione in questo momento, da parte del sindacato e delle forze sociali, c'è ancora una grande indifferenza che per noi va solo condannata", conclude Topo.