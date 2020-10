Whirlpool chiude a fine mese, il prefetto incontra lavoratori e sindacati

Si è tenuto oggi, presso il Palazzo di Governo, un incontro tra il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, alla presenza dell’Assessore comunale alle Politiche sociali, con i lavoratori e le organizzazioni sindacali dello stabilimento Whirlpool di Napoli.

Focus sull’esito del tavolo nazionale svoltosi ieri, in cui i vertici aziendali hanno confermato la chiusura il prossimo 31 ottobre. Contestualmente, una rappresentanza dei lavoratori ha manifestato nei pressi della Prefettura. Preoccupazione per la sospensione delle attività produttive dello stabilimento che attualmente occupa 355 lavoratori (sale a 700 se si considera tutto l'indotto).

Pericolo tensioni sociali

"Oltre a ribadire al prefetto la necessita' di un tavolo a palazzo Chigi con il premier Conte, lo abbiamo anche sollecitato a governare un processo complicato nelle prossime ore: prevediamo tensioni con i lavoratori". Cosi' alla Dire Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil di Napoli, al termine di un tavolo con il prefetto Marco Valentini per discutere della vertenza Whirlpool.

"È evidente che non accettiamo la chiusura. Ma il prefetto sa anche che, allo stesso tempo, possiamo incorrere a una situazione non piu' governata e che si complica per la pandemia", ha spiegato Sgambati.