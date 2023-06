Rivoluzione al Vulcano Buono. Oltre 20milioni di euro per la struttura

Il management di Vulcano SpA, proprietaria del centro realizzato da Renzo Piano nel Business Park di Nola, ha approvato il piano industriale per il riposizionamento dell’asset. Con il supporto dei partner finanziari Dea Capital e AMCO, saranno investiti 20,2 milioni di euro per una colossale operazione di riammodernamento e riposizionamento retail, tra innovazione tecnologica; restyling; shopping innovativo ed esperienziale; aree business di co-working; risparmio energetico; massima sicurezza delle aree interne e parcheggi. Si è anche investito in un nuovo team di lavoro, guidato dal top manager Francesco Furino nella funzione di amministratore delegato che, con il presidente Luca Lo Giudice e il partner strategico Multi Italy, dovrà garantire la realizzazione degli obiettivi.

I numeri di Vulcano Buono

Oltre 140 negozi, un cinema da 9 sale a marchio The Space, 1 hotel a 4 stelle della catena internazionale Holiday Inn, ampie aree ludiche attrezzate e spazi dedicati alla famiglia e al tempo libero, il Vulcano Buono per gli investitori ha potenzialità altissime, ancora “inesplose”, come ad esempio quella di "Smart District" ovvero struttura con forte vocazione recettiva ideale per nuove attività di intrattenimento, edutainment e sport attraverso la creazione di ampi parchi tematici, laboratori esperienziali ed interattivi, aree di baby-caring tesi a ridisegnare un progetto che ambisce a diventare la prima destinazione del divertimento in Campania, in un mix di servizi a supporto della famiglia.

Il Mall e la Food Court verranno ridisegnati secondo una visione retail di respiro nazionale ed internazionale e la Piazza esterna allestita e arricchita per un uso sempre più moderno e trasversale, adatta ad un ampio target di pubblico di ogni età. Previste anche ampie aree dedicate alle attività di Medical Center, benessere della persona e supporto primario per i cittadini.

L'Eutòpia del Vulcano

In tale contesto si inserisce l’avveniristica e moderna struttura inaugurata nel 2022 nel cuore del centro commerciale. Progettata per garantire elevati standard in termini di strumentazione, tecnologia multimediale e audio Dolby, l’anfiteatro postindustriale occupa un’area di quattromila metri quadrati, con cinquemila posti a sedere, con un calendario di eventi già molto ricco.